La jueza de la dana pide a Justicia el mobiliario necesario ante las próximas declaraciones de testigos

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido a la Dirección General de Justicia el mobiliario necesario para las próximas declaraciones testificales señaladas, "en previsión de la elevada asistencia", así como cinco nuevos micrófonos para la Sala de vistas número 1.

Así consta en una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia ante el escrito por la representación procesal de los perjudicados pertenecientes a la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud de Valencia.

Las próximas declaraciones testificales previstas son el 19 de septiembre a las 9.30 horas la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y un técnico forestal del propio Consorcio el día 3 de octubre.

Igualmente, la magistrada ha citado a declarar como testigo a la vicepresidenta, consellera de Servicios Sociales y portavoz del Consell, Susana Camarero, aunque aún no ha fijado fecha.

Tras varios meses de instrucción en la Ciudad de la Justicia de València, los juzgados de Catarroja han vuelto a estar plenamente operativos desde el pasado agosto en su localidad correspondiente, tras una inversión por parte de la Generalitat de 1,85 millones de euros para repararlos tras haber quedado el Palacio de Justicia "prácticamente devastado" en la dana del 29 de octubre.