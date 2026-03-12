La jueza de la dana pregunta a FGV y Transportes si recibieron instrucciones de Emergencias sobre el puesto de Paiporta

Archivo - Coches amontonados por la dana a 3 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que informe de si recibieron de Emergencias, entre el 24 y el 29 de octubre de 2024, "alguna instrucción o recomendación por la dana, en relación con el puesto de mando de FGV sito en Paiporta".

Así lo traslada en una providencia, de fecha de este jueves, en la que la jueza ha acordado también la citación como testigos de un subjefe de FGV y del jefe del puesto de mando de la empresa en Paiporta, tras las declaraciones de un perjudicado en la causa.

La magistrada también ha solicitado un informe a la empresa adjudicataria de la seguridad en FGV sobre lo ocurrido el día de la dana y el servicio prestado por sus trabajadores en el puesto de mando de Paiporta.

La jueza ya tiene acordada desde diciembre la citación como testigos del secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra; del director gerente de FGV, Alfonso Novo; del jefe de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de FGV, José Pascual Rubio, y del jefe de la Unidad de Servicios al Público, Francisco José García Salas, tras el informe del sindicato FETAP-CGT, acusación poopular en la causa, sobre la situación en la red de Metrovalencia el día de las riadas.

Asimismo, la instructora pidió entonces a FGV que identificara al vigilante de seguridad que resultó lesionado el 29 de octubre de 2024 para tomarle declaración como perjudicado.

El informe del sindicato revelaba que a las 8 horas de ese día ya se advirtió al '112 Comunitat Valenciana' de la primera incidencia en FGV, en concreto, entre las estaciones de Alginet y Castelló y que durante esa mañana se comunicaron, además, cortes de circulación en varios tramos, fallos eléctricos y de comunicaciones y situaciones de riesgo.

El sindicato realizó una cronología sobre la actuación de la Generalitat durante la dana, las incidencias recogidas por FGV y el funcionamiento del Puesto de Mando de Metrovalencia a lo largo de toda la jornada y que se agarvaron por la tarde.

A las 17.30 horas se tuvo que evacuar a 10 viajeros y al maquinista de una unidad por problemas en la catenaria y lluvias torrenciales; y a las 19.05 horas el maquinista de otro tren informó al Puesto de Mando de que el agua estaba llegando a la cabeza del carril en ambas vías en el entorno de la estación de Paiporta y, si bien pudo atravesar el tramo con normalidad, avisó que a posteriores circulaciones les resultaría imposible continuar la marcha de seguir subiendo el nivel del agua.

Sobre las 19.40 horas, tal y como se desgrana en el informe, el personal de seguridad privada que prestaba servicio en el acceso al complejo de València Sud observó como una gran masa de agua se dirigía a gran velocidad hacia las instalaciones de FGV y tuvieron el tiempo justo para abandonar su puesto y acceder al andén de la estación para ganar altura y ponerse a cubierto.

Un centenar de personas usuarias que había llegado en las últimas circulaciones tuvo que permanecer en esta dependencia hasta su evacuación a la mañana siguiente. Trabajadores de Talleres, Instalaciones Fijas y demás servicios con dependencias en València Sud también fueron sorprendidos en sus puestos de trabajo y debieron refugiarse del agua que inundó todo el complejo. Sobre las 20 horas la inundación ya había arrasado todas las instalaciones de complejo de València Sud.