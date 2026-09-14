La jueza de la dana prorroga seis meses más la instrucción ante la "gran complejidad" y "extrema gravedad" de la causa

Archivo - Imagen de archivo de los estragos ocasionados por la dana, a 6 de noviembre de 2024, en Picanya, Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de Catarroja que instruye la gestión de la dana ha prorrogado por seis meses más la instrucción de la causa en la que investiga la muerte de 232 personas en la provincia de Valencia como consecuencia de las riadas del 29 de octubre de 2024.

La jueza concluye que la causa es de "gran complejidad" y su objeto es de "extrema gravedad", lo que ha exigido la práctica de un gran número de pruebas y puede exigir que sea preciso acordar otras más allá del 30 de octubre de 2026, que es cuando vence el plazo marcado inicialmente por la ley.

Así lo acuerda en un auto de este lunes en el que la jueza adopta esta decisión tras el informe del ministerio fiscal, favorable a la prolongación del plazo de instrucción por otras seis meses, desde el 30 de octubre de 2026, y de otras 17 acusaciones más, entre particulares y populares, como ACPV, FETAP-CGT, PSPV, Compromís, Ciudadanos, Valores, Vox, Mai Més València o la Associació Víctimes Dana 29 octubre de 2024.

La instructora entiende que debe seguir tomando declaración a perjudicados que "se refieren de forma frecuente a otras personas que ostentan igualmente dicha condición, quienes habrán de ser igualmente oídos", así como a testigos, y señala que las declaraciones de perjudicados pueden derivar en la práctica de informes médico-forenses sobre su estado y las declaraciones testificales pueden aportar datos de otros testigos y hacer necesaria la práctica de nuevas diligencias.

Además, señala que los informes y oficios acordados derivan tanto en la solicitud de nuevas pruebas documentales como en nuevas declaraciones testificales, y que el estudio de inclusión de fallecimientos como objeto de investigación exige igualmente la prórroga de la instrucción para, si son considerados parte del procedimiento, determinar las circunstancias de su muerte, lo que puede derivar en que se haya de acordar nuevas testificales o extender la condición de perjudicados a otras personas diferentes de aquellas que instaron la solicitud.

En esta línea, la magistrada recuerda que se ha acordado igualmente recuperar los mensajes de WhatsApp y Telegram del testigo José Manuel Cuenca, el ex jefe de gabinete del que fuera 'president' de la Generalitat en el momento de la dana, Carlo Mazón, en relación con los contactos que autorizó, relacionados con la emergencia, y referentes al 29 de otubre de 2024.

Así, sostiene que no es descartable que una eventual aportación de la información solicitada al procedimiento, "que ineludiblemente se producirá con posterioridad al vencimiento del plazo de instrucción, pueda fundar la necesaria práctica de algún tipo de prueba relacionada con la investigación de la causa".

En definitiva, manifiesta que la finalización de la causa "no es factible que tenga lugar en el tiempo que resta para el vencimiento del plazo de instrucción" por lo que la prórroga "se convierte en una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes".

DESCARTA OTRA VÍCTIMA MORTAL

De otro lado, en otro auto de fecha 14 de septiembre, la magistrada rechaza incluir como víctima a una anciana de 93 años, vecina del barrio valenciano de La Torre, días después de la dana al considerar que no existe una relación de causalidad entre los hechos de la investigación y su fallecimiento.

La vivienda de la mujer quedó llena de lodo y trastos, por lo que estuvo un par de días con unos vecinos hasta que regresó a su casa y se resbaló, se hizo daño en la cabeza y sufrió un traumatismo craneoencefálico, donde estuvo ingresada desde el 31 de octubre y hasta el 13 de noviembre. Posteriormente, sufrió un infarto y murió en el hospital días después.

El informe del Instituto de Medicina Legal concluye que no hay "relación de causalidad medicolegal directa entre las lesiones traumáticas sufridas en el contexto de la dana" y el fallecimiento de la anciana, que se produjo sobre un estado anterior "de marcada fragilidad y grave patología cardiovascular y sistémica, tras una parada cardiorrespiratoria ocurrida aproximadamente tres semanas después del traumatismo, sin evidencia de complicación traumática intracraneal".