La jueza de la dana une a la causa un correo de las 18.37 horas de un técnico de Emergencias con un borrador de ES-Alert

VALÈNCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado unir a las actuaciones un correo electrónico que el jefe de unidad de coordinación de la unidad de análisis y seguimiento de las emergencias remitió a las 18.37 horas del 29 de octubre de 2024 a la cuenta de la sala del CCE con una propuesta o borrador de mensaje de ES-Alert. La alerta final llegó a la población de la provincia de Valencia a las 20.11 horas.

Así consta en una diligencia de ordenación de la letrada de la administración de Justicia tras recibir el informe de la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana, en contestación a oficio de la jueza del pasado 31 de octubre, en relación a ese correo remitido por el técnico, del que se ha dado traslado a las partes.

"Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales", señalaba la propuesta, escrita en castellano, valenciano e inglés.

La incorporación del correo y el requerimiento de la magistrada se produce tras la declaración como testigo del pasado 28 de octubre de la jefa de servicio de Coordinación de Emergencias, que estuvo conectada al Cecopi como invitada antes de regresar a la sala, y que explicó que hubo un primer correo electrónico al CCE con una propuesta de mensaje de Es-Alert por parte de un técnico, que fue hacia las 18.35 horas.

En ese momento, en paralelo, las personas que estaban conectadas al Cecopi también hablaban entre ellos, y en concreto, la responsable de la unidad de Protección Civil de la Delegación de Gobierno le contactó para trasladarle que la situación requería el envío del ES-Alert, según su declaración.

Entonces, ella mandó un WhatsApp al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, para preguntarle "¿y un Es-alert?, y él le respondió que lo estaban "gestionando".