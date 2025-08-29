Una jueza sobresee la denuncia contra una edil de Alicante y un técnico por las obras del Centro del Agua

Archivo - La concejala de Empleo del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número tres de Alicante ha sobreseído la denuncia por las obras del Centro de Inteligencia del Agua en la que Fiscalía Anticorrupción y el grupo municipal socialista acusaban de prevaricación a la edil de Empleo, Mari Carmen de España, y a un técnico de la Agencia de Desarrollo Local. Contra la resolución cabe recurso, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La jueza entiende que "no es posible compartir los criterios y argumentos expuestos" por el Ministerio Fiscal y el PSPV, "que sostienen la existencia de un concierto de voluntades al margen de la legalidad con el fin de llevar a efecto" estas actuaciones en el antiguo parque de bomberos de Séneca "a sabiendas" de que el uso otorgado en el Plan General a esa parcela "era incompatible con el pretendido en el proyecto".

Además, considera que en cualquier caso no existen indicios para actuar contra los denunciados por la vía penal y que se trata de cuestiones que hay que dilucidar en el ámbito de lo contencioso-administrativo. "No nos encontramos en esta causa ante una actuación urbanística dolosa que deba ser objeto de fiscalización por los tribunales del orden penal", señala la jueza.

En un auto, la magistrada indica que "si algo ha quedado constatado es que en los locales indicados nunca ha existido centro docente alguno, siendo usados para otros servicios municipales, que la intención de instalar en los mismos el Centro de Agua aparece presente desde el año 2021 en los proyectos Alicante Futura".

También que en el acta del consejo de administración de Aguas de Alicante del 24 de marzo de 2022 "se da a conocer la futura ubicación del Centro de Inteligencia del Agua" en el antiguo edificio de bomberos de la plaza Séneca.

Asimismo, añade "que el informe de compatibilidad urbanística y petición de licencia instado por Aguas de Alicante fue objeto de desistimiento, que cuando la obra es promovida por una administración pública titular del inmueble no sería necesaria licencia, así como que sobre las cuestiones planteadas como con posible trascendencia penal ya analizadas, estaríamos ante la presencia de una controversia que habría de solventarse en su caso ante la jurisdicción contencioso-administrativa".

ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS DE SÉNECA

Los hechos denunciados se refieren a las obras iniciadas en el antiguo parque de bomberos de la plaza Séneca para convertirlo junto con Aguas de Alicante en el Centro de Inteligencia del Agua. "En el Plan General esta parcela está catalogada como de uso docente y por la adscripción del inmueble a la Agencia de Desarrollo Local los denunciantes acusaron a De España, el exconcejal de Urbanismo Adrián Santos Pérez y técnicos municipales de prevaricación", ha recordado el consistorio.

La administración local ha agregado que el procedimiento "ya eximió" de responsabilidades a Pérez y técnicos municipales, pero tanto el Ministerio Fiscal como el grupo socialista "pidieron continuar el proceso contra De España y uno de los técnicos municipales", denuncia que ahora ha sobreseído la jueza.

EL GOBIERNO LOCAL DEL PP CELEBRA LA NOTICIA

Tras conocerse la noticia, la portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha celebrado el sobreseimiento de la denuncia: "Desde el primer momento teníamos claro que no se había cometido ninguna irregularidad en este proyecto, por lo que hemos mantenido la confianza en el procedimiento judicial por el que ahora nos felicitamos".

Cutanda ha criticado al PSPV y a la portavoz socialista, Ana Barceló, porque "a falta de propuestas para mejorar la ciudad se dedican a judicializar la vida política y a intentar manchar la imagen de los concejales" del ejecutivo del alcalde Luis Barcala.

"Es una verdadera pena que se dediquen a buscar irregularidades e ilegalidades donde no las hay porque lo único que consiguen es poner palos en las ruedas del progreso, la modernización y la transformación de Alicante, que es por lo que trabaja día a día este equipo de gobierno", ha lamentado la edil, que posteriormente ha sentenciado: "Pero que no se equivoquen, porque todos sus esfuerzos en este sentido no nos van a frenar en nuestros objetivos".