La Junta de personal de El Clínico y ciudadanos reciben al 'president' al grito de 'Mazón dimisión'

El jefe del Consell muestra "total respeto" a las protestas y a la nueva manifestación para pedir su cese y defiende su gestión tras la dana

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de personal del Hospital Clínico de Valencia ha recibido al 'president' de la Generalitat en su visita al nuevo edificio de Consultas Externas coreando el lema de 'Mazón dimisión' por sus "mentiras" e "incumplimientos". Por su parte, diversos ciudadanos que estaban a la puertas del centro sanitario, al darse cuenta de la presencia del jefe del Consell, también le han increpando con gritos de 'asesino' o 'vete al Ventorro'.

Carlos Mazón, por su parte, ha mostrado su "total respeto" a estas protestas, que ha atribuido a sindicatos minoritarios, al igual que a la cuarta manifestación convocada para el próximo 1 de febrero para volver a exigir su cese, aunque el dirigente autonómico ha defendido su gestión tras la dana.

Así, representantes de los sindicatos esperaban a las puertas la llegada de Mazón y algunos de ellos ha conseguido acceder al interior junto a la comitiva y los periodistas, aunque la seguridad les ha cortado el paso al resto de la visita a las instalaciones, que aún no están abiertas al cien por cien. "Libertad de expresión", han coreado en repuesta, llevando también pancartas en las que pedían la dimisión del 'president' y gritaban también contra el conseller de Sanidad 'Marciano mentiroso"'.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Personal y delegada de Intersindical, Marga Majano Espinosa, ha criticado que no han sido avisados de la visita y se han enterado a las diez de la mañana y han decidido manifestarse porque el nuevo edificio "se va a abrir sin personal y trasladando personal de centro de especialidades. "Este departamento es histórico en falta de personal y es sangrante que venga Mazón y toda la directiva a abrir un edificio sin personal", ha reprochado.

Del mismo modo, las delegadas de CCOO María Antonia Salgado y de UGT María Victoria García han criticado que "Mazón abra un hospital sin personal" y han afirmado que "incumpla todos los pactos, desde los refuerzos a las 35 horas, no deja ni uno". "Todo es mentira, queremos la dimisión de Mazón", han exigido.

Preguntado al respecto, el 'president' ha mostrado su "total respeto" por estas protestas, que ha atribuido a "los dos sindicatos que tienen menor representatividad en el colectivo sanitario, que son Intersindical y CGT". "A los mayoritarios no los he visto hoy", ha mantenido.

En cualquier caso, ha apuntado que "recibimos sus peticiones comosiempre hemos hecho" y ha recordado que hay "una Mesa General de Negociación de toda la Generalitat" a la que se ha remitido".

Además, ha destacado que hoy el Consell ha aprobado 21 liberados sindicales más y ha concretado que si en la Generalitat ascienden a 800, en la sanidad pública valenciana se está en 450. "No sé si eran liberados o no --ha apuntado en referencia a las protestas-- desde luego eran del colectivo minoritario".

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado que están realizando en estos momentos "una valoración de personal en base a los ratios y la escala de trabajo existentes" que ya está "muy avanzada", sobre todo en el personal de enfermería del hospital.

De este modo, cuando esté finalizado se iniciará un expediente de creación de plantilla que garantizará el personal "necesario" para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad. "Es más que obvio, no puedes abrir unas instalaciones de esta categoría y no tener la dotación de personal que hace falta, pero el que hace falta", ha recalcado.

RESPETO POR LA MANIFESTACIÓN

También se ha referido a la cuarta manifestación convocada por diversas entidades el 1 de febrero para exigir su dimisión por su gestión de la riada al ser preguntado por los medios por si piensa que puede seguir gobernando "cuando cada mes salen miles de personas a la calle". Al respecto, ha comentado: "Se tienen que respetan las manifestaciones públicas que se hagan con respeto, yo siempre espero que todo se haga con respeto".

Mazón, que ha repasado todas las ayudas y subvenciones dadas por el Consell, ha remarcado que el ejecutivo valenciano ha desplegado "el mayor nivel de movilización de la historia de nuestro autogobierno, esto es lo que se puede hacer y deberán ser los demás los que juzguen".

"INCITACIÓN AL ODIO"

Por otro lado, también le han preguntado acerca de un post en X de la exconcejala de Compromís en el Ayuntamiento de Paiporta Beatriz Jiménez X en la que con el hastag #Mazóndimissió cuelga una fotografía de una pitada en un puente de València en la que se lee: 'Solo te queda el paredón'.

Al respecto, el 'president' ha expuesto: "A mí no me gusta ser protagonista de estas cosas y tampoco me gusta victimizar, pero cuando ves que desde Compromís te llaman de todo todos los días y hasta incluso se incita a que me lleven al paredón pues...., no me gusta hacer reflexiones personales pero pienso en mis hijos".

Con todo, ha recalcado que no quiere insistir "en este camino": "Cada uno debe tener su propia conciencia, yo no he insultado a nadie, ni he organizado escraches contra nadie ni he pedido a mi partido ni a ningún colectivo afín que llame asesino a nadie". "Yo esto no lo he hecho, no es mi manera de trabajar ni de pensar y siento mucho que esta especie de incitación al odio", ha apuntado Mazón.

"Yo no sé si es la manera adecuada de trabajar en la recuperación", ha cuestionado Mazón, que ha apostillado: "Creo que no es necesario que haga yo ninguna valoración sobre comentarios tan tremendos de responsables políticos pidiendo mi paredón, creo que se explica por sí solos y que no tengo dedicarle mucho más porque no quiero provocar efecto llamada, no hay familia que se merezca esto".