Los juzgados de Dénia y Gandia suspenden su actividad por las lluvias

Una zona inundada, a 19 de octubre de 2026, en Guardamar de la Safor, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de Dénia (Alicante) y Gandia (Valencia) han suspendido este lunes su actividad como consecuencia de las lluvias que ha dejado la dana Adam, una decisión de la que ha tomado conocimiento la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que se ha reunido en una sesión de urgencia para conocer las medidas acordadas por las Presidencias de los Tribunales de Instancia de ambas zonas.

Estas medidas son el cierre del Palacio de Justicia de Gandia y la suspensión de la actividad judicial ordinaria tanto en esta demarcación judicial como en la de Dénia, según ha informado el TSJCV.

El órgano de gobierno de los jueces y magistrados valencianos ha elevado esos acuerdos de los dos tribunales de Instancia al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento. También ha dado traslado y comunicado las medidas a la Conselleria de Justicia y a los colegios de abogados, procuradores y trabajadores sociales.