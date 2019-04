Juzgan a la candidata de Cs a Les Corts Cristina Gabarda acusada de injuriar en 2015 a Barrachina (PP)

Publicado 23/04/2019 14:11:08 CET

La actual edil afirma que era un error y no quería causar "ningún daño político ni personal" al diputado, que reclama multa para ella

CASTELLÓ, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 4 de Castellón ha celebrado este martes el juicio contra la número dos de Ciudadanos (Cs) a Les Corts por esta circunscripción, Cristina Gabarda, acusada de injuriar al diputado del PP Miguel Barrachina durante la campaña electoral de las generales de 2015 al publicar en una red social una imagen en la que aparecía el parlamentario tras unas rejas y vestido de preso, con la frase 'Imputado por corrupción'.

El ministerio público solicita para Gabarda una multa de 7.200 euros por un delito de injurias, mientras que la acusación particular la eleva a 8.400 euros. Por su parte, la defensa de la procesada, que al principio del juicio ha demandado la prescripción del delito, ha solicitado la libre absolución.

Barrachina ha declarado que cuando se dirigía a un acto de cierre de campaña en las elecciones de 2015, en las que se presentó como número 1 al Congreso de los Diputados, le llamó un periodista para preguntarle si tenía algún problema relacionado con la corrupción, "puesto que había visto el fotomontaje en el que yo aparecía en la cárcel y vestido de preso".

Según ha explicado el político del PP, en ese momento se sintió "desconcertado y humillado" porque tiene hijos que se mueven en las redes sociales. Entonces ha explicado que llamó a Gabarda, que es en la actualidad diputada provincial y diputada, "muy enfadado" y le pidió que rectificara públicamente, "algo que llevo haciendo desde hace tres años y medio y no he conseguido".

Además, ha señalado que en un requerimento notarial pidió a Gabarda que "dijese la verdad" a través de una nota de prensa, "pues no había ninguna imputación de corrupción sobre mí".

"FUE UN ERROR"

Por su parte, la acusada ha reconocido que subió la publicación a Facebook tras recibir la imagen por WhatsApp, aunque ha explicado que no lo hizo de forma consciente, sino que fue un "error", ya que quería subir otra foto y se equivocó, por lo que la eliminó voluntariamente, "sin que fuera compartida con nadie". Además, ha negado que hubiera animadversión entre ella y Barrachina.

Gabarda ha señalado que ese mismo día la llamó Barrachina, al que dijo que lo "sentía mucho" y que no había sido intencionado, sino "un error". Así mismo, ha destacado que no accedió a publicar la nota de prensa que le pidió "porque quería que reconociera que lo había hecho de forma intencionada, y eso hubiera sido un suicidio político". "Mi intención no era causar ningún daño político ni personal", ha afirmado la acusada.

En su informe, el fiscal considera que han quedado acreditados los hechos objeto de la acusación, y ha manifestado que el único fin que buscaba la procesada era atacar el derecho al honor del demandante y obtener un rédito electoral.

La acusación particular también cree que ha quedado probado la intencionalidad de la acusada de faltar a la honorabilidad de Barrachina. Finalmente, la defensa ha explicado que el texto que acompañaba a la publicación no tenía nada que ver con la actitud injuriosa ni con el montaje y ha insistido en pedir la libre absolución.