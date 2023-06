Kendra Morris y Soleá Morente, primeras confirmaciones del V Ciclo Popular Songs

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La "ecléctica" vocalista norteamericana de blues Kendra Morris y Soleá Morente, una de las principales renovadoras del lenguaje flamenco, formarán parte del Ciclo Popular Songs, que celebrará su quinta edición el próximo otoño.

Este año, el ciclo que organiza la promotora Tranquilo Música lleva por título 'Urban Hymns', en homenaje al tercer álbum de la banda británica The Verve, publicado en 1997. Las entradas individuales para estos dos conciertos, así como los abonos para el ciclo completo --que estará integrado finalmente por cuatro artistas con un precio de 50 euros-- saldrán a la venta este jueves, 22 de junio, informa la organización en un comunicado.

La primera de las confirmaciones corresponde a Kendra Morris, artista norteamericana asentada en Nueva York que presentará el 7 de octubre en la sala Loco Club las canciones de su nuevo álbum, I Am What I'm Waiting For, producido por Torbitt Schwartz (Run The Jewels, Killer Mike, Rubble Kings, Chin Chin).

A lo largo de los años, Morris ha forjado un sonido propio con base de soul, pero muy contaminado por el funk de finales de los años sesenta y principios de los setenta. Aunque sus primeras grabaciones en solitario se remontan a finales de la década de 2000, la vocalista y compositora se dio a conocer sobre todo a principios de la década siguiente con 'Banshee' (2012) y 'Mockingbird' (2013). Tras la salida del EP Babble (2016) y numerosos sencillos publicados de forma independiente, en 2022 debuta en Colemine Records con 'Nine Lives' (2022).

El último álbum, cuya publicación está prevista para finales de agosto, supone una mirada fresca al sonido atemporal que caracteriza a Kendra Morris, quien a lo largo de su carrera ha actuado o grabado con artistas como Dennis Coffey, Scarlett Johansson y David Sitek.

Por su parte, Soleá Morente (Madrid, 1985) será la segunda artista integrada en el V Ciclo Popular Songs. El concierto de esta camaleónica artista, que ha conseguido continuar con sus propios términos la tradición familiar de renovación del flamenco, tendrá lugar el 21 de octubre en la sala Ram Club del centro cultural La Rambleta.

Hija del innovador cantaor granadino Enrique Morente, Soleá se ha granjeado a base de esfuerzo y valentía un merecido prestigio en los circuitos de la música contemporánea. Tiene en su haber cuatro discos de estudio en los que ha sido capaz de fusionar música electrónica, rock, pop, indie, shoegaze, tecno, rumba y, por supuesto, flamenco.

El último disco de Morente, 'Aurora y Enrique' (Elefant, 2021), es un tributo a la historia de amor de sus padres, además del primer trabajo en el que la artista se atrevió a escribir y componer en solitario. El electro pop rumbero y energético de su anterior álbum -Lo que te falta- dio paso al dream pop, con grupos como Beach House o The War on Drugs en el horizonte.