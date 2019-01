Kings of Leon, nuevo cabeza de cartel del FIB 2019

Publicado 23/01/2019 12:25:55 CET

CASTELLÓN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Kings of Leon es el nuevo cabeza de cartel del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) de 2019 --que se celebrará del 18 al 21 de julio en la localidad castellonense-- y encabeza la lista de confirmaciones que se suman al cartel y que ha sido anunciada por el certamen este miércoles. En ella, también figuran nombres como Franz Ferdinand, George Ezra, Jess Glynne y You me at six, entre otros.

Todos ellos se unen al brillo de los ya anunciados Lana del Rey, encabezando una de las noches del FIB en su única fecha en España, y a The 1975, La M.O.D.A. y Blossoms.

La banda Kings of Leon será una de las estrellas del FIB "en su única fecha en España" y lo harán "mostrando sus estupendas canciones en el festival", han anunciado los responsables del evento a través de un comunicado .

Otros de los que pisarán el escenario de Benicàssim son Franz Ferdinand, una auténtica "máquina de hits". Por su parte, George Ezra acudirá al FIB con el disco 'Staying At Tamara's', grabado íntegramente en Barcelona.

"TORBELLINO POP"

Jess Glynne será una de las citas "en las que nadie podrá dejar de bailar con el torbellino pop" del trabajo 'Always In Between', cargado de canciones "irresistibles". El listado de artistas incluye también a

You me at six, banda británica que descargará su "potencia rock"; el dúo británico Gorgon City, que descubrirá los "secretos del baile"; Ezra Furman y su cruce de "rock, amor, género, sexualidad y religión" y

Yellow Days, "con una voz que firma flechazos de indie rock".

Las incorporaciones anunciadas hoy se completan con Carolina Durante y sus "himnos absolutos"; DJ Seinfeld, uno de los nombres "más carismáticos" de la electrónica actual; Superorganism, una banda que hace pop en tecnicolor; The big moon, cuarteto londinense de indie rock; Sea Girls y su directo "apasionante"; Alien Tango Pop, un grupo dispuesto a comerse el mundo con su divertida música, y Bifannah, que acudirá con su "cálida psicodelia".