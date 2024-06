Lambda lamenta que Catalá no pida disculpas por sus declaraciones sobre la bandera LGTBI y se presente como "víctima"

El Gobierno señala que "no puede haber Orgullo sin colectivos" y "no hay mejor medicina contra la enfermedad del odio que la humildad"



VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Lambda, Fran Fernández, ha criticado que la alcaldesa de València, María José Catalá, no hay pedido "perdón" por sus declaraciones en las que explicaba por qué no se coloca la bandera LGTBI en el balcón del consistorio por la celebración del Orgullo y ha lamentado que se presente ahora ella como "una víctima".

"Lo que le habría dignificado, y desde Lambda le habríamos aplaudido, es decir que ha cometido un error y pedir disculpas en vez de polemizar y darle vueltas para ensuciar aún más lo que ya han ensuciado intentando apropiarse del Orgullo. Alguien le está asesorando mal", ha reprochado.

Fernández ha realizado estas declaraciones tras reunirse con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, Julio del Valle, y mostarles las nuevas instalaciones de la asociación.

"Es muy triste tener que decir que en tiempos de Rita Barberá no vivíamos esta persecución que estamos viviendo en 2024", ha señalado. "El odio no está en este lado, el odio ha estado en el otro lado y en vez de pedir disculpas se hace una huida hacia el frente convirtiéndose en víctimas, solo falta que presenten denuncia como delito de odio por LGTBfobia después de haberse posicionado en contra de las mociones que pedían posicionamientos en estos temas. Eso sería ya el triple salto mortal", ha apostillado.

En esta línea, ha incidido en que el problema ha surgido porque "en lugar de decir 'he cometido un lapsus' porque te falla el subconsciente y dices lo que aprendiste hace 20 años porque no te has actualizado te haces la víctima diciendo que me han dicho 'homófoba'". "Claro que si has tenido un rasgo homófobo, pues te dicen homófoba", le ha replicado.

Asimismo, ha rechazado las declaraciones de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en las que ha afirmado que la izquierda va a convertir la marcha del Orgullo de este viernes en "una celebración del insulto contra quien piensa distinto".

"No sé muy bien en cuántas manifestaciones han estado, yo juraría que en los 25 años que yo llevo yendo no han ido nunca, con lo cual etiquetar una manifestación a la que no se asiste y a la que no se respalda dice más de quien hace la declaración que de quien asistirá", le ha contestado y al respecto ha subrayado que las cualquier caso, ha recalcado que las marchas del Orgullo "siempre han sido festivas" y "jamás ha habido un incidente".

Del mismo modo, ha señalado que las declaraciones del director general Diversidad, Stephane Soriano, recogidas por elDiario.es --en las que arremete contra la asociación y afirma que no les van a dar "nada"-- demuestran que Lambda "nunca miente" y en ese sentido ha recordado que el 15 de mayo ya denunciaron "injerencias y amenazas" por parte de la Generalitat y "se nos llamó mentirosos".

Sobre esta cuestión, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) considera que, tars estas declaraciones, Soriano "está absolutamente inhabilitado para ejercer cualquier cargo político relacionado con los colectivos LGTBI+". "Si esta amenaza se materializa, valoraremos interponer acciones legales contra la Generalitat por vulnerar la neutralidad debida de las administraciones públicas en el proceso de concesión de subvenciones", ha advertido en un comunicado.

"EXPLOSIÓN DE LIBERTAD"

El coordinador de Lambda ha afirmado que la manifestación de este viernes será "una explosión de libertad y diversidad" en la que prevén más asistentes que otros años --"volveremos a ser 15.000 como fuimos el año pasado y no mil como en los eventos que organizan otros", ha señalado en referencia al acto organizado por el Ayuntamiento sin el apoyo de los colectivos-- para decir "alto y claro" que "València y los valencianos, las valencianas, les valencianes, respetan la diversidad sexual y de género, "salvo que llueva". "Pero aun cuando llueva, después saldrá el arcoíris", ha dicho.

Por su parte, el director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, Julio del Valle, ha recalcado que el Gobierno de España tiene "muy claro" que "no puede haber Orgullo sin colectivos". De ahí, ha destacado el acto institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBI+ 'Con Orgullo 2024' organizado por la Delegación del Gobierno esta tarde, a la que se "han sumado muchísimas organziaciones sociales", y la manifestación de mañana, a la que asistirá el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.

"Estamos muy agradecidos a los colectivos porque hemos llegado hasta aquí básicamente por su trabajo y esfuerzo en las calles en los últimos 30 años y haber ayudado a construir unas políticas públicas que apoyan sus derechos que están en riesgo", ha señalado. Así, ha apuntado que el Gobierno muestra su "solidaridad" con lo que está pasando en València: "Estamos bastante preocupados de que puedan celebrar un Orgullo sin contar con las personas que tienen que liderarlo".

En esta línea, ha coincidido en que "lo más sencillo" para Catalá era haber pedido "disculpas" porque con las declaraciones que se hizo ayer "se puede llevar a la conclusión de que la homosexualidad es una enfermedad" y, parafaseando a Pablo Neruda, "pueden quitar todas las banderas y los derechos, pero las personas van a seguir estando ahí". "No van a poder invisibilizar a todas las personas LGTBI simplemente por quitar la bandera", ha recalcado.

Del mismo modo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha lamentado que este 28 de junio, en la semana en el que el colectivo LGTBI debería ser el protagonista, "se vuelva a hablar de los discursos del PP, de los discursos la derecha y de la derecha extrema a la que están abrazados y sus discursos de odio". Así, ha aconsejado a Catalá que "no hay mejor medicina contra la enfermedad del odio que la humildad y la comprensión": "Si hubiese sido más humilde, honesta y hubiera pedido perdón esta polémica se habría zanjado".

No obstante, ha lamentado que "no son unas declaraciones erróneas aisladas, sino que esa huida hacia adelante, ese frentismo que hoy hemos visto en Les Corts por prácticamente todo el Consell manteniendo e incluso estropeando más las declaraciones iniciales, lo único que confirman es que su estrategia y pretensión es querer invisibilizar y deslegitimar a este colectivo". "Pero el Gobierno de España nos vamos a dedicar a visibilizarlo el 28 y todos los días del año, le pese a quien le pese y en contra de todo lo que están haciendo en esta comunidad", ha apostillado.