Los legendarios Judas Priest actuarán en el Roig Arena el 20 de agosto

VALÈNCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Judas Priest prepara una "noche legendaria de heavy metal" en el Roig Arena para el próximo 20 de agosto y las entradas para el concierto saldrán a la venta este jueves, 4 de diciembre, a las 12 horas, en la web del estadio valenciano.

Judas Priest son responsables de algunos de los himnos más influyentes del metal y de discos que definieron la escena musical de este género: desde 'Rocka Rolla' y 'Sad Wings of Destiny' hasta creaciones como 'British Steel', 'Screaming for Vengeance', 'Defenders of the Faith' o 'Painkiller'. Su imagen icónica y su sonido los convierten en "pioneros, líderes absolutos y auténticos embajadores del heavy metal en todo el mundo", ha destacado el Roig Arena en un comunicado.

Su trayectoria habla por sí sola: un Grammy por 'Dissident Agrressor', su entrada en el Rock and Roll Hall of Fame, actuaciones históricas en Donington, US Festival o Live Aid, giras multitudinarias y una creatividad imparable que los ha llevado a firmar uno de los mayores éxitos recientes de su carrera con 'Invincible Shield'.

Las giras a raíz de este último trabajo discográfico en Europa, Reino Unido y Norteamérica han demostrado que Judas Priest "sigue en la cima". En el Roig Arena, estarán acompañados de unos invitados muy especiales. Por un lado, Airbourne, la banda australiana que representa el espíritu más explosivo del hard rock contemporáneo. Por otra, Udo Dirkschneider, fundador y voz histórica de Accept, celebrará el 40 aniversario de 'Balls To The Wall'.