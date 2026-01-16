Los legendarios Megadeth actuarán en mayo en el Roig Arena en su gira mundial de despedida

Megadeth - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Megadeth, la "legendaria" formación estadounidense liderada por el guitarrista y vocalista Dave Mustaine, hará parada en el Roig Arena de València el próximo 25 de mayo dentro de su gira mundial de despedida que comenzará en España en el recinto valenciano.

Tras 43 años desde su fundación, uno de los grupos más importantes del mundo, parte del 'Big Four' del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax, dirá adiós con una última gira por todo lo alto.

En sus conciertos, el cuarteto repasará todos sus hits y aprovechará para presentar el último episodio y broche de oro de su carrera discográfica: su decimoséptimo álbum, que saldrá a la luz en unos días, avanza la organización en un comunicado.

Además, vendrán acompañados de dos invitados especiales, que se anunciarán más adelante.

Con más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo y un premio Grammy en su haber, el grupo ha definido el sonido del género a través de obras maestras como 'Rust in Peace' y 'Countdown to Extinction', consolidándose como "un pilar fundamental del denominado 'Big Four' del metal".

Las entradas para el nuevo concierto de Megadeth en el Roig Arena (25 de mayo) salen a la venta el jueves 22 de enero, a las 10h, en la web www.roigarena.com