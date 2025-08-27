L'Eliana albergará la primera fábrica de microchips de la Comunitat Valenciana

Archivo - La localidad de l'Eliana (Valencia) acogerá la primera planta piloto de microchips de la Comunitat Valenciana, dentro de un proyecto europeo en el que participa la Universitat Politècnica de València (UPV). - UPV - Archivo

La localidad de l'Eliana (Valencia) albergará la primera planta piloto de microchips de la Comunitat Valenciana, dentro de un proyecto europeo PIXEurope para el desarrollo de chips fotónicos híbridos, en el que participa la Universitat Politècnica de València (UPV).

El Ayuntamiento de l'Eliana ha celebra el anuncio sobre la construcción de esta planta en el municipio. El proyecto, que contará con una inversión inicial superior a los 10 millones de euros, se ubicará en dos parcelas de la nueva área industrial, con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados (m2), según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Las instalaciones incluirán una nave de fabricación, laboratorios, oficinas, áreas técnicas y una sala limpia de última generación, que "permitirán la creación de alrededor de 100 puestos de trabajo de alta cualificación en los próximos años".

El alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, ha agradecido públicamente a la UPV su confianza en la localidad, al tiempo que ha manifestado su "satisfacción". "Es un orgullo ser la sede de un proyecto europeo de esta envergadura, que refuerza nuestro compromiso con un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la sostenibilidad. Además, atraerá inversión, talento y nuevas oportunidades para nuestra juventud y para todo el tejido empresarial local", ha sostenido

La nueva planta piloto permitirá la fabricación de chips fotónicos híbridos, una tecnología emergente que combina la luz y la electrónica en un mismo componente, logrando procesamientos más rápidos, eficientes y sostenibles que los microchips tradicionales.

Estos chips tienen aplicaciones directas en telecomunicaciones de alta velocidad, en el desarrollo de vehículos autónomos, en equipos de diagnóstico biomédico y en múltiples áreas de la inteligencia artificial y la computación avanzada. Además, son claves para reforzar la soberanía tecnológica europea, reduciendo la dependencia de terceros países en la producción de semiconductores estratégicos.