Les Corts debatirán la próxima semana la propuesta de Compromís para que diputados se posicionen sobre dimisión de Mazón

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts de la próxima semana --previsto para los días 19 y 20 de febrero-- debatirá finalmente la propuesta de Compromís que obligará a todos los diputados a posicionarse sobre si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debe dimitir o no por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre. La iniciativa se debatirá el miércoles y se votará al día siguiente tras la sesión de control al jefe del Consell.

Así lo ha expuesto el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en rueda de prensa este martes tras la junta de síndics, en la que ha señalado que, tras las sucesivas negativas a debatir esta propuesta, ahora finalmente el PP y Vox "no han tenido más remedio" que incluirla en el orden del día del pleno. "Creo que porque no tenían ninguna excusa viendo el calendario parlamentario", ha deslizado.

Baldoví ha especificado que Compromís ha solicitado que la votación sea "a voz alzada" para que cada diputado "tenga que levantarse y decir si considera que Mazón debe dimitir o no". "Ahí veremos realmente las intenciones de Vox y si todo es un paripé para que continúe", ha subrayado.

Así, ha celebrado que la próxima semana por fin cada diputado de Les Corts "tendrá que decir si piensa que Mazón tendría que dimitir" por su gestión de la dana. Para Baldoví, existen "centenares de razones" para que así sea y para que el jefe del Consell "no siga ni un día más". "Habían motivos antes de la dana, durante por no estar en el lugar que tenía que estar y después viendo que no está a la altura", ha argumentado.

Como ejemplos de ello, Baldoví ha criticado que el presupuesto para la reconstrucción "parece que sea para la reconstrucción de los antiguos lazos del PP con empresas que le financiaron ilegalmente". En cualquier caso, se ha mostrado "contento" de que finalmente se pueda debatir esta iniciativa en Les Corts y se ha mostrado a la espera de conocer "la reacción de Vox, que dijo que --Mazón-- era un inepto". "Veremos si son capaces", ha añadido.

En este punto, ha animado a todos los diputados de la cámara autonómica a preguntarse "qué pasaría si hubiera otra catástrofe" como la dana del pasado 29 de octubre y si querrían que "Mazón y un gobierno como el suyo estuvieran al frente de la emergencia".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, preguntado por la posición de su grupo sobre la iniciativa de Compromís, ha rechazado avanzar el sentido de sus votos y ha asegurado que se sabrá "ese día".

El pleno de la próxima semana votará la convalidación de cuatro decretos ley y debatirá, además de la iniciativa de Compromís, una PNL de Vox sobre sistemas de prevención. La segunda jornada comenzará, como es habitual, con la sesión de control al 'president' de la Generalitat, a la que seguirán las votaciones de los puntos debatidos el día anterior y las preguntas a los consellers con respuesta oral, según ha detallado el síndic de Vox.

FINANCIACIÓN

Por otro lado, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha celebrado que esta misma semana "por fin" se debatirá en comisión la proposición de ley sobre la financiación autonómica. Al respecto, ha censurado las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que apostó por incluir los criterios de despoblación y el envejecimiento en la reforma del sistema de financiación --que "perjudican" a la Comunitat Valenciana, según PSPV y Compromís--, y ha expuesto la "convicción clara" de que el PP "siempre está al servicio de sus intereses y no de los de los valencianos".

En esta línea, ha aprovechado para hacer hincapié en el "silencio" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y de su Consell tras las manifestaciones del líder de su partido. También ha denunciado que el PP "siga manteniendo vivas" unas enmiendas a esta proposición de ley que "rompen el consenso de tanto tiempo de la sociedad valenciana" y que se resumen en "tres pilares: nuevo sistema, condonación de la deuda y fondo de nivelación".

Según Baldoví, el PP, de estas "tres patas, mantiene vivas dos" porque "no quieren escuchar" la condonación de una deuda "ilegítima" que "arrastramos los valencianos y lastran nuestras cuentas", según ha remarcado.