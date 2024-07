'Les 'Nits de cinema' de la UV proyectan películas sobre el verano y clásicos mudos con música en directo

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Nits de Cinema', el ciclo cinematográfico de verano organizado por el Aula de Cine de la Universitat (UV), se llevará a cabo proyectará en La Nau un cicle de películas sobre el verano e inicia otro sobre cine mudo con músisca en vivo.

Durante nueve días, a partir de las 22.00 horas, se ofrecerán proyecciones de entrada gratuita dirigidas al público general. Este año se exhibirá una serie de largometrajes sobre el verano en el cine que, con el título 'Sea, Sex & Sun', que reúne diversas historias ambientadas en la época estival. Películas de distintos períodos, géneros y países desfilarán por La Nau en copias en versión original subtitulada.

La directora del Servei de Cultura Universitària, Adela Cortijo, detalla la programación de este año, que se inaugurará con 'Jaws' (Tiburón), el film de Steven Spielberg que revolucionó en 1975 el cine comercial. Esta cinta, conectada con el suspense hitchcockiano con un tiburón casi inexistente sugerido por el famoso tema musical inquietante creado por John Williams, servirá para abrir boca y sumergir a los espectadores en el placer de disfrutarlo en la gran pantalla.

Al día siguiente, según explica la directora, se podrá ver 'Sundown' (2021) del mexicano Michel Franco, con Tim Roth y Charlotte Gainsbourg, una película en la que el protagonista, una suerte de Meursault perdido en Acapulco, decide aislarse socialmente entre el sol, el mar y la arena.

El jueves 11 de julio se proyectará 'Conte d’été' (Cuento de verano, 1996) de Éric Rohmer cineasta emblemático de la Nouvelle Vague, forma parte de la tetralogía o el ciclo de las estaciones, puntualiza Adela Cortijo. El verano es uno de los periodos favoritos de este director --'Le genou de Claire' (1970), 'Pauline à la plage' (1983)-- para que sus personajes puedan enzarzarse en esos periodos de ocio en conversaciones interminables acerca del amor y de la vida.

El viernes 12 proseguirá el ciclo con Été 85 (Verano del 85, 2020), obra de François Ozon, heredero de Rohmer, y en ella recrea con nostalgia, el deseo adolescente en los veranos de los años 80’. Con 'The long, hot summer' (El largo y cálido verano, 1958) de Martin Ritt, adaptación libre de Faulkner, que podrá verse el sábado 13, cambiaremos de estética, señala la directora, hacia el blanco y negro y nos empaparemos con la transpiración de Paul Newman, emulando a la de Brando en 'Un tranvía llamado deseo'.

El domingo 14, con la película 'Do the Right Thing', (Haz lo que debas, 1989) de Spike Lee, sentiremos la subida de tensión, violencia, racismo y temperatura en un barrio marginal de Brooklyn. El 15 de julio, 'A Bigger Splash' (Cegados por el sol, 2015) de Luca Guadagnino, clausura el ciclo estival con un remake o revisión estética y temáticamente inteligente y actualizada de La Piscine (1969) de Jacques Deray, concluye la directora del servicio.

‘Nits de Cinema’ de la UV pondrá el broche de oro el 17 de julio con 'El gabinete del doctor Caligari' (1920), referente del expresionismo alemán, que ha ejercido una enorme influencia en numerosos cineastas, como Tim Burton o Martin Scorsese. La exhibición de este clásico de la historia del cine, de Robert Wiene, irá acompañada de música original en directo, compuesta e interpretada por Tránsito Sonoro, dúo de música electrónica y clarinete formado por Bartolomé Llorens y Alberto Trabajos.

CLÁSICOS SILENTES

El responsable del Aula de Cine de la Universitat de València, Manuel de la Fuente, ha destacado que esta iniciativa inaugura el ciclo ‘En mudo y en directo’, con proyecciones periódicas de films clásicos silentes, ya que "el Aula de Cine quiere prestar atención a un período, el del cine mudo, que creó la gramática del lenguaje audiovisual, empleada desde la época clásica hasta las series televisivas actuales".

Además, ha señalado que el ciclo ‘Sea, Sex & Sun’, título tomado de la canción de Serge Gainsbourg, "rinde homenaje a la historia del aula, a la creación de "Nits de Cinema" en 2008, ciclo inaugurado entonces con una edición que exploraba, con películas diferentes, la relación entre el cine y el verano".

Las proyecciones de ‘Nits de Cinema’ que acogerá el Claustro de La Nau del 9 al 17 de julio se celebrarán a las 22 h. con entrada libre y aforo limitado. Irán acompañadas de sesiones introductorias a cargo de críticos y profesores universitarios para situar las claves contextuales y analíticas de cada largometraje.

El cartel de este año es obra de Cachetejack, el dúo de ilustradoras integrado por Nuria Bellver and Raquel Fanjul. El colorido cartel refleja la asociación del cine estival, disfrutado al aire libre, con las sensaciones asociadas al verano de placer, erotismo y contacto con la naturaleza.

Según las ilustradoras, "este cartel nos recuerda que tomarse un tiempo para desconectar de todo lo digital y estar presente con el otro y con la naturaleza nos ayuda a disfrutar del momento y encontrar un momento de paz, serenidad y goce dentro de nosotros. Centrarnos en lo que de verdad importa y aprender cada día a celebrar la vida", concluyen.