Lesaec reclama un pacto de Estado ante emergencias como la dana y destaca "el cabreo monumental" contra Mazón y Sánchez

El presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud reprocha la falta de coordinación: "Entre unos y otros, la ayuda no llegó"

MADRID/VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud, Christian Lesaec, ha reclamado un pacto de Estado ante emergencias como la dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, al tiempo que ha destacado que en Valencia el "cabreo es monumental" y "va sobre todo" contra el 'president' ahora en funciones, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha calificado de "nefasta" la gestión de la dana y ha denunciado la falta de coordinación entre ambos ejecutivos ante situaciones tan catastróficas como las vividas hace un año.

Ataviado con una camiseta con la leyenda '229 fallecidos, 0 responsabilidad. Valencia no olvida', Lesaec ha aprovechado su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la dana para poner "deberes" a sus señorías con vistas a evitar una tragedia de esta magnitud.

"Pacto de Estado, tengamos visión por encima de nuestra ideología. En nuestra asociación hay votantes de todos los partidos y yo también tengo mi ideología, pero yo no puedo decantarme por mi ideología, hago lo que puedo para poner paz. Tenemos que ser capaces de esto, por lo menos en un tema como este. Nos va la vida en ello", ha rogado.

De entrada, ha censurado la mala situación en la que se encontraban, antes del 29 de octubre de 2024, los barrancos de la zona, que son las "arterias" de la comarca, y ha pedido no tener que volver a esperar "otros 30 años" para arreglar los desagües. "Es vital", ha dicho, porque lo ocurrido, en concreto, con el barranco del Poyo es un "cachondeo", ha enfatizado.

ABANDONADOS LOS TRES PRIMEROS DÍAS

Lesaec ha denunciado que los ciudadanos valencianos afectados por la dana se sintieron "totalmente abandonados" tras la riada, singularmente en las 72 horas después, que son las "cruciales". "Esperábamos que las diferentes autoridades enviaran refuerzos porque estábamos desolados y no podíamos hacer nada", ha relatado.

En primer lugar, ha denunciado que Mazón y su Gobierno llegaron "tarde" para gestionar la catástrofe porque, a su juicio, si el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se hubiera puesto a funcionar desde el principio y hubiera enviado a las 17.00 horas la alerta, la población valenciana habría tenidos dos horas para reaccionar y se habrían evitado muchas muertes.

Por eso, ha pedido a sus señorías pensar en algún protocolo para que en el futuro se fortalezca el sistema de emergencias con el fin de que no se colapsen las llamadas de alerta de los ciudadanos y que estudien qué habría que hacer para que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil pudieran actuar en las zonas afectadas con independencia de que sean o no su demarcación.

"PRADAS SE HA DECLARADO INCOMPETENTE"

También se ha referido a la exconsellera de Interior Salomé Pradas, investigada en la causa judicial junto al que fuera su 'número 2' Emilio Argüeso. "La responsable de Emergencias se ha declarado incompetente en sede judicial, eso nos hace preguntarnos quién decidió que era la persona más adecuada para estar al frente y cuál era su perfil", ha planteado.

Lesaec ha censurado en varias ocasiones la falta de coordinación entre el Gobierno central y autonómico para hacer frente a esta crisis y, en concreto, ha cargado las tintas contra el presidente, Pedro Sánchez, por incumplir lo que dijo dos días después de la dana, y es que pondría a disposición de la Comunitat Valenciana "todos los medios necesarios para las áreas damnificadas".

"¿Dónde quedó eso? No sabemos si Sánchez hizo la promesa pero no era verdad, no sabemos si Mazón quiso o no esperar, pero entre unos y otros, la ayuda no llegó", cuando, para Lesaec, lo que se tenía que haber hecho ante la dimensión de la catástrofe era declarar el nivel 3 de alerta.

En este sentido, ha pedido que el Gobierno clarifique este extremo, no ya "para echar culpas a nadie", sino para agilizar la toma de decisiones ante nuevas situaciones similares. "¿Tanto cuesta llamar y decir 'vamos a ponerse de acuerdo para que los medios llegue'?", se ha preguntado, apuntando que en Valencia el "cabreo" contra Mazón y Sánchez es "monumental".

A este respecto, se ha referido en concreto al Ejército, que depende del Gobierno, para lamentar que el 30 de octubre hubiera sobre el terreno afectado 1.200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que, en diciembre, la cifra de militares era ya de 8.000, de los cuales 2.300 eran integrantes de la UME. "¿De dónde llegaba esos militares? ¿Por qué tardaron un mes en llegar? ¿Cuánto cuesta movilizarlos?", se ha preguntado.

"HAGAN LOS DEBERES"

Lesaec ha concluido poniendo de relieve que frente a la peor catástrofe en décadas, no sólo haya habido "un presidente desaparecido" --en referencia a Mazón-- sino también que las administraciones hayan sido "incapaces" de ponerse de acuerdo para actuar "con la contundencia necesaria".

Por ello, como profesor que es, ha pedido a los comisionados que "hagan los deberes" y "tomen nota" de todo lo acontecido para que se pongan a trabajar "juntos" con independencia de sus siglas y piensen en las personas a las que representan porque las familias de esas 237 personas que perecieron hace un año "se lo merecen".

Tras escuchar a los distintos portavoces, el presidente de la asociación ha restado importancia al hecho de que el PP y Vox no hayan aplaudido los testimonios de las víctimas, como se quejaron el resto de grupos este martes y también este miércoles.

"Me da igual los aplausos", ha repuesto Lesaec, quien ha criticado los reproches entre diputados y ha señalado que en su asociación también hay personas de todas las ideologías. A su juicio, lo único importante es que sus señorías "cumplan" con los "deberes" y que se tomen la investigación "en serio" porque "se nos va la vida en ello".