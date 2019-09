L'exlider de Podem Múrcia confirma que encapçalarà la llista al Congrés del partit d'Errejón

Publicado 27/09/2019 12:28:07 CET

MÚRCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fins ara secretari general de Podem en la Regió de Múrcia, Óscar Urralburu, ha confirmat aquest divendres que abandona la formació morada "amb molta tristesa i decepció", i que encapçalarà la llista de Més País per la Regió de Múrcia. A més d'ell, abandona la formació la número 'dos', María Giménez.

"Sentim que ací ja no podem fer el que vam vindre a fer. Aquest no és el partit del principi, s'ha convertit en un partit convencional", ha apuntat Urralburu, per a afegir que el secretari general, Pablo Iglesias, "no ha sabut veure la importància d'estar en el Govern".

Així ho ha manifestat Óscar Urralburu en roda de premsa i acompanyat de Giménez. Tots dos han deixat els seus càrrecs orgànics dins de Podem, així com les seues actes de diputats en l'Assemblea Regional, "per coherència".