'La libertad se toma' lleva a Rambleta una mirada sobre mujeres que hicieron del viaje un camino a la autonomía

Archivo - La Rambleta de València continúa su Muestra de Teatro Emergente los próximos días 25 y 26 de septiembre con 'La libertad se toma', una creación de Colectivo Soberanas - REMITIDA RAMBLETA - Archivo

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València continúa su Muestra de Teatro Emergente los próximos días 25 y 26 de septiembre con 'La libertad se toma', una creación de Colectivo Soberanas que parte del viaje en solitario para hablar de autonomía y de aquellas mujeres que "se atrevieron a ocupar espacios que históricamente no parecían destinados a ellas".

Virginie hacía autostop a los 17 años buscando conciertos punk. Jeanne, a los 26, se enrolaba en un barco que acabaría dando la vuelta al mundo. Ana decidió a los 27 marcharse sola a la India.

Tres experiencias separadas por épocas y circunstancias que sirven de punto de partida para una pieza multidisciplinar sobre lo que significa viajar sola siendo mujer, explica el centro cultural en un comunicado.

La obra dirige también la mirada hacia aquellas mujeres que desafiaron los roles de género de su tiempo. Entre ellas aparece Jeanne Baret, considerada la primera mujer en completar una circunnavegación del mundo, cuya historia se entrelaza en la pieza con la de otras viajeras y con figuras como la eterna Penélope, mujeres que pudieron partir frente a aquellas que, aun rodeadas de mar, nunca consiguieron atravesarlo.

'La libertad se toma' construye su relato mediante distintos lenguajes escénicos. La palabra vertebra el viaje con un texto que transita entre lo cotidiano y humorístico y lo poético y reflexivo; el gesto y la coreografía trasladan al cuerpo esa búsqueda de libertad, mientras que las sombras abren un espacio para detenerse, imaginar otros futuros y recuperar aquello que ya no está.

La propuesta aborda además los contrastes y aprendizajes que implica entrar en contacto con otras culturas. Frente a la figura del turista que consume un destino, Colectivo Soberanas plantea una manera de viajar más consciente y respetuosa, desde la posición de quien llega dispuesto a observar, aprender y dejarse impregnar. La creación corre a cargo de Ana Olcina, que comparte escena con María del Plata Bertasi.

Las funciones tendrán lugar el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre. Tras la representación del viernes se celebrará además un coloquio abierto al público, dentro de la Academia de Espectadores de Rambleta, para conversar en torno a la pieza y su proceso creativo.