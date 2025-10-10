Un libro infantil solidario destinará el dinero recaudado a nueve bibliotecas valencianas arrasadas por la dana

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un libro infantil, para niños a partir de ocho años, editado por la valenciana Sargantana se publicará este mes de octubre con fines solidarios, ya que destinará el dinero recaudado a nueve bibliotecas valencianas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

En el libro, titulado 'Contamos contigo', han participado de manera desinteresada 26 autores y 22 ilustradores de diferentes puntos de España. Está editado por la editorial valenciana Sargantana, una de las que ha sufrido también las consecuencias de las inundaciones, según ha indicado en un comunicado.

La iniciativa para la edición de este libro ha partido del colectivo de Literatura Infantil y Juvenil de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España (ACE) y ha contado también con la colaboración y el patrocinio del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y de la Dirección General del Libro, del Cómic y la Lectura, del Ministerio de Cultura y Deporte.

Los 26 autores partipantes son todos "escritores de reconocido prestigio", entre los que se encuentran varios premiados con galardones, como el Premio Nacional de Literatura LIJ, Premio Cervantes Chico, Premio SM, Premio Edebé, Premio Edelvives, Premio Lazarillo, entre otros.

Igualmente, son "ilustradores de gran prestigio y reconocimiento" los 22 que han querido colaborar en el proyecto solidario. Estos autores e ilustradores de literatura infantil y juvenil han unido esfuerzos y talento para escribir y dibujar la "realidad maravillosa que se engendra en la fantasía y acaba relacionándose con la realidad cotidiana".

Los autores que han escrito sus relatos son, por orden alfabético: Ana Alcolea, J. R. Barat, Miguel Calero, Carles Cano, Isabel Carril Martínez, Francisco Díaz Valladares, Javier Fernández, Begoña Flores, José Antonio Francés, Santiago García-Clairac, Irene Genovés, Beatriz Giménez de Ory, Alfredo Gómez Cerda, Paloma González Rubio, Lola Llatas, Pilar Lozano Carbayo, Elvira Menéndez, María Teresa Molina Villar, Luisa Villar Liébana, Susana Peix, Vanesa Pérez-Sauquillo, Mónica Rodríguez, Joseto Romero, Care Santos, Jordi Sierra i Fabra y Marinella Terzi.

Por su parte, los ilustradores son Eugenia Alcázar, Rocío Araya, Mar Azábal, Vicent Beneito, Miguel Calero, Mónica Calvo, Santiago García-Clairac, Paco Giménez, Tesa González, Andrés Guerrero, David Guirao, Javier Hermida, Alberto Hoyos, Elena Juberías, Enrique Carlos Martín, Violeta Monreal, Lourdes Navarro, Susana Rosique, Francesc Rovira, María Tamarit, Luisa Vera y Axier Uzkudun.

Los fondos se destinarán a nueve bibliotecas municipales con fondos infantiles que quedaron completamente arrasadas por las aguas y que antes de la dana eran "auténticos centros de dinamización cultural y promoción lectora para los niños de las poblaciones afectadas".

En concreto, se trata de la Biblioteca Municipal Central de Alfafar, Biblioteca Pública Municipal de Algemesí, Biblioteca Municipal María Moliner Ruiz de Paiporta, Biblioteca Pública Municipal de l'Alcúdia, Biblioteca Pública Municipal de Aldaia, Biblioteca Pública Municipal de Picanya, Biblioteca Pública Municipal Josep Lluís Doménech Zornoza de Alberic, Biblioteca Pública Municipal Joan Churat I Saurí de la Torre y Biblioteca Pública Municipal de Albal.

"CONTRIBUIR A PALIAR EL DAÑO"

En la publicación hay relatos realistas, fantasiosos, humorísticos, futuristas o nostálgicos y todos son piezas de literatura contemporánea. Entre ellas, habrá extraterrestres, cacas mágicas, mamuts en el jardín, un bosque encantado, un árbol invencible o seres galácticos, así como poemas, un cómic e ilustraciones.

El presidente de ACE Manuel Rico, escritor y crítico literario, ha explicado que cada autor o autora ha escrito su relato y ha elegido libremente el tema, pero ha precisado que "en esta variedad y singularidad, hay un propósito común: contribuir a paliar el daño causado por la dana, mostrar solidaridad y empeño en hacer olvidar el daño terrible sufrido y ayudar a la recomposición o creación de bibliotecas".

"En pequeña medida, es cierto, pero es la forma más hermosa de contribuir, como escritores e ilustradores, a ese objetivo: regalando historias, inventando cuentos, contagiando el amor por los libros, entreteniendo y emocionando. Así lo refleja el título 'Contamos contigo', para mostrar cercanía y solidaridad con los que tanto han sufrido y hacerlo a través del cuento", ha sostenido.