Lima cree que "la sociedad no está construida para la diversidad" y pide avanzar en la ley valenciana de Accesibilidad

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona mayor sorda recibe una llamada telefónica para vacunarse: necesita a una persona oyente para que se lo comunique o acudir al centro de salud. Es una de las situaciones que destaca la coordinadora de Podem, Pilar Lima, que se soluciona con una simple adaptación, un mensaje de texto. Y es que "la sociedad no está construida para la diversidad".

Así lo describe la síndica de Unides Podem en una entrevista con Europa Press. Lima es la primera mujer sorda que ostenta el cargo de portavoz en Les Corts, y antes también fue la primera senadora. En esta legislatura, espera un avance en la ley de la Accesibilidad Universal en el parlamento valenciano.

Ser la primera, a menudo, implica que se le sitúe como un referente. Preguntada por esta cuestión, ha explicado: "Me siento responsable porque mi tarea es defender a la comunidad sorda y sordociega", ha indicado.

Dos meses después de su nombramiento como síndica, Lima se ha mostrado "muy orgullosa" por su trabajo y el de su grupo, que tendrá que afrontar "retos como la ley de economía circular" en las próximas semanas. Sobre esta normativa, ha indicado: "No me fío un pelo hasta que no se haga la votación".

Precisamente, en el parlamento afirma que se ha tenido que enfrentar a que "todavía hay compañeros o diputados de otros partidos políticos que en algún momento he notado que sus actitudes cambiaban hacia mí" o que mostraban "más simpatía". "Yo soy una persona sorda, con lo cual, el refrán de 'Piensa mal y acertarás' se hace real", ha manifestado.

¿Se dan cuenta de estas actitudes quienes las ejercen? "Se darán cuenta". Lima ha destacado que lleva muchos años trabajando para mentalizar a este respecto, por lo que "si quieren profundizar, si se quieren enfrentar a la diferencia, ya es decisión de cada uno".

EDUCACIÓN

Por otra parte, Lima ha incidido en la necesidad de trabajar en la accesibilidad para la educación, ya que "no es inclusiva". "Yo no quiero que los niños y las niñas reciban la misma educación que yo recibí", ha manifestado.

A este respecto, recomienda el libro 'Veo una voz' de Oliver Sacks, para "saber de dónde venimos". De hecho, ha apuntado que la educación es uno de los motivos que le movió a meterse en política: "Tengo ese objetivo, que cualquier niño o niña sorda o sordaciega, con transtorno autista, reciban la educación desde la base para poder luchar, para poder continuar con sus logros vitales".