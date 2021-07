Lima (Podem) cree que "la unidad en torno a las confluencias políticas es esencial"

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podem, Pilar Lima, apoya la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de "levantar un proyecto de país desde muchos espacios diferentes" y defiende que "la unidad en torno a confluencias políticas es esencial".

Este jueves, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo abogó en una entrevista en la Cadena SER por "levantar un proyecto de país para la próxima década" desde "muchos espacios diferentes" para que desde la diversidad puedan "complementar e ilusionar" a los votantes progresistas y frenar un gobierno de la extrema derecha.

"Estamos de acuerdo con la manifestación de Yolanda Díaz. Desde su inicio Podemos tiene como estrategia la construcción de un bloque político que aspira a ser mayoritario y a cambiar el país", afirma Lima a través de su perfil de Twitter.

Es más, la dirigente 'morada' en la Comunitat apunta a Díaz como la "persona indicada" para ampliar las confluencias:" Nuestra vicepresidenta de Gobierno, como ha demostrado desde el Ministerio de Trabajo, es una persona capaz de forjar amplios consensos".

Ya el pasado mes de marzo, en una entrevista a Europa Press, Pilar Lima se mostró a favor de ampliar el espacio de Unides Podem "se llame como se quiera llamar" y, aunque reconoció que no ve "nada fácil" confluir con Compromís --coalición en la que gobierna UP en la Comunitat junto al PSPV--, defendió que no es "imposible".

Ambas formaciones confluyeron en 2016 en las candidaturas 'És el moment' y 'A la valenciana', pero la también síndica de UP recordó que "lamentablemente, ellos decidieron tomar otro camino" y apoyar entonces a Más País.