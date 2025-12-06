Las líneas 4, 6 y 8 de tranvía de Metrovalencia recuperan la circulación en el tramo La Cadena-Marítim

Las líneas 4, 6 y 8 de tranvía recuperan la circulación en el tramo La Cadena-Marítim - GVA

VALÈNCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia ha recuperado este sábado la circulación tranviaria del tramo La Cadena-Marítim, de las Líneas 4, 6 y 8, una vez completadas las obras de renovación de vía e infraestructura que comenzaron el pasado 17 de noviembre.

Estas actuaciones forman parte de los trabajos que Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) realiza para renovar y modernizar los tramos de las líneas del tranvía de Metrovalencia, en servicio desde 1994, y permiten garantizar unas mejores condiciones de circulación de los tranvías a su paso por las zonas afectadas, lo que mejora la comodidad y regularidad del servicio, según ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

Concretamente, las obras han permitido sustituir el carril y renovar la infraestructura en la curva del tranvía en la avenida de Los Naranjos, en dirección a la calle Doctor Lluch, junto a la parada de La Cadena; en la zona entre las paradas de Francisco Cubells y Grau-La Marina; y renovar los aparatos de vía en la calle Mediterráneo, en el entorno de la parada de Canyamelar.

Con la puesta en servicio de todo el recorrido de la red tranviaria de Metrovalencia también se recupera el servicio nocturno completo de fin de semana y víspera de festivos. De esta manera, al habitual servicio nocturno de este sábado se unirá, también de manera íntegra, el del domingo, que al ser víspera de festivo por la celebración de la Inmaculada el lunes día 8, también contará con metros y tranvías extraordinarios por la noche.

MARATÓN

Por otra parte, este domingo, con motivo de la celebración del Maratón de València Trinidad Alfonso Zurich, los trenes y tranvías comenzarán a circular sobre las seis de la mañana para facilitar el desplazamiento de participantes y público a la salida, prevista a las 8.15 horas en el Puente de Monteolivete.

Como parte de este dispositivo, la Línea 10 (Alacant-Natzaret) tendrá distintas frecuencias según la franja horaria, dado que la rotonda de Hermanos Maristas con Instituto Obrero de València, por la que transita esta línea, estará cortada hasta las 10.00 horas, al ocuparla los corredores que saldrán de forma escalonada.

De esta forma, prestará servicio entre las estaciones de Alacant y Amado Granell-Montolivet, desde las 6 horas, con frecuencias de 10 minutos hasta las 6.30 horas, y de cinco de 6.30 a 9.00 horas. Entre las 9 y las 10.50 horas se alternan frecuencias de 5 y de 10 minutos.

A partir de las 10.50 horas y hasta las 16.30 horas vuelven las frecuencias de cinco minutos, pero ya entre Alacant y Ciutat de la Justicia para facilitar la vuelta de la carrera. En esta línea se crean un total de 84 tranvías adicionales.

En la Línea 4, el paso de la maratón obligará a cortar la circulación desde las 8.15 horas hasta las 11.15 horas entre Pont de Fusta-Doctor Lluch, por lo que sólo se circulará entre Mas del Rosari-Vicente Andrés Estellés y Pont de Fusta. Y en la Línea 8 no se empezará a circular hasta las 12.25 horas, momento en que se restablecerá el servicio completo en todas las líneas.

Por su parte, el metro también sumará servicios especiales a los trenes habituales de un domingo para facilitar los desplazamientos esa mañana desde las 6 horas y el enlace con la Línea 10.

El primer tren a Aeroport partirá a las 5.50 horas y desde Aeroport a Rafelbunyol a las 6.28 horas. En Líneas 5 y 7 se realizan 26 trenes adicionales desde las 5.40 horas, con frecuencias de 20 minutos, desde las 6 horas en todos los tramos.