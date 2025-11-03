Llanos (Vox), tras el anuncio de dimisión de Mazón: "En estos momentos no tenemos ningún contacto" con el PP

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que durante la mañana de este lunes no se ha producido "ningún contacto" con el PP tras el anuncio de dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha avanzado que en las próximas horas "es evidente que no tenemos prevista ninguna reunión", ya que los 'populares' "no se han puesto todavía en contacto con nosotros".

De este modo lo ha expresado en declaraciones a los medios, horas después de que Mazón haya anunciado que presenta su dimisión, en una comparecencia en la que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell. Llanos ha replicado a Mazón que puede "pedirle lo que sea al PP", pero "no a Vox".

"Cuando hemos sido necesarios para el bien de los valencianos, hemos estado ahí. Cuando tengamos que hablar, hablaremos", ha asegurado Llanos, que ha precisado que "en estos momentos no hay nada". "Simplemente les puedo decir que nuestra línea de trabajo es la de siempre, defender las ideas de Vox", ha agregado.

En este contexto, ha lamentado que el PP, "teniendo todo un año para poder ofrecer un chivo expiatorio al PSOE y a Sánchez para blanquear su corrupción, ha tenido que elegir precisamente el día de hoy en el que se ha intensificado la presión judicial con el procesamiento del Fiscal General del Estado con los del clan del Peugeot. Un día en el que también hemos conocido la violación de una niña en Pamplona por una manada de extranjeros que no tendrían que estar en España", ha expuesto.

Sin embargo, ha lamentado, "la noticia de hoy es que el señor Feijóo y la señora Guardiola vienen una vez más a blanquear, absolver a Pedro Sánchez y al 'sanchismo', utilizando un chivo expiatorio como el señor Mazón". Dicho esto, ha garantizado que desde su formación van a "seguir defendiendo nuestras ideas y propuestas" y ha pedido al PP "que se aclare, porque cada día nos dice una cosa, y hoy vuelve a ser un instrumento al servicio del 'sanchismo'".

"NINGÚN CONTACTO"

Preguntado por si en las últimas horas han habido contactos entre el PP y Vox en Les Corts, después de que Mazón haya apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell, Llanos ha asegurado que no se ha producido "ningún contacto", por lo que tampoco "se ha hablado de ningún sustituto". "Es evidente que para nombrar a cualquiera hace falta una mayoría parlamentaria pero en estos momentos no tenemos ningún contacto", ha sostenido.

Sobre si tienen alguna preferencia, el síndic de Vox en Les Corts se ha remitido a las palabras del líder nacional de su partido, Santiago Abascal. "Nosotros simplemente hablamos de ideas y de propuestas para el beneficio de los valencianos y las personas quedan en segundo lugar", ha esgrimido.

En esta línea, sobre si estarían dispuestos a presentar un candidato propio, ha asegurado que esa es "la opción que tienen todos los grupos parlamentarios", pero ha apuntado que, tal y como ha afirmado Abascal, "todas esas cuestiones se deciden en nuestros órganos de gobierno".

"NO HABLAMOS DE PERSONAS"

Cuestionado por la opción del actual síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, como sustituto de Carlos Mazón, ha señalado que el PP "tiene muchos diputados en estas Cortes", como también espera que Vox tenga "pronto muchos más", pero ha insistido en que en su formación "no hablamos de personas hasta que se nos plantee la opción que sea". "Simplemente siempre hablaremos de las ideas para cualquier negociación", ha señalado.

Y sobre si hubieran preferido la convocatoria de elecciones y la disolución de Les Corts, José Mª Llanos ha esgrimido que es algo "que no nos competía a nosotros". "Por tanto, como no hacemos cálculos electorales, no hacemos cábalas. Lo que nos encontramos es lo que ha ocurrido, porque la facultad y la competencia para esta decisión únicamente la tenía el señor Mazón", ha apuntado.

Finalmente, preguntado por si Carlos Mazón le ha informado del anuncio de dimisión antes de hacerlo público, ha concretado que Santiago Abascal "antes de la rueda de prensa ha recibido una llamada" del todavía jefe del Consell, pero desde el grupo parlamentario en Les Corts "no hemos tenido una llamada oficial por parte de nadie".