Llegan los primeros evacuados desde Israel: "No he pasado miedo, he sufrido porque mis hijos estaban preocupados"

Tres personas tras llegar en un viaje a España desde Israel, a 11 de octubre de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los primeros valencianos que han sido evacuados desde Israel han llegado este miércoles a casa. Entre los viajeros que acaban de volver, un grupo de peregrinos que viajaba a Tierra Santa con la Parroquia de San Pascual Bailón de València que se encontraban en la zona de Galilea, alejados de la zona donde se produjeron los primeros ataques de Hamás. Una de ellas, Paloma García, contaba: "No he pasado miedo, he sufrido porque tengo tres hijos aquí que estaban preocupados".

El primer avión del Ejército del Aire con más de 200 personas evacuadas desde Israel ha aterrizado esta madrugada en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). En él, viajaba este grupo de 36 personas que, según han relatado a Europa Press, han pasado casi 24 horas sin dormir.

El grupo viajaba con el párroco José María Taberner, que según ha explicado, acudía a Tierra Santa por séptima vez. "He tratado de mantener el espíritu de peregrinación del grupo, que no se perdiera con informaciones, habladurías y chismorreos", ha señalado.

A pesar de la "frustración" por no haber podido continuar su viaje --tenían previsto visitar Belén y Jerusalén y volver este jueves--, el párroco ha indicado que lo que pudieron vivir fue "muy bueno". Sin embargo, como ha explicado, "el mundo no es un juego de la Play Station, es una tierra de sufrimiento".

"ESTO NO LO HE VISTO NUNCA"

Precisamente, otra de las peregrinas, Lourdes Yerro, ha señalado: "Cuando vas allí, sabes que hay un riesgo". No obstante, ha explicado cómo le impresionó la actitud de la guía que tenían allí, que le dijo:" Esto no lo he visto nunca".

Yerro ha explicado que en la zona en la que se encontraban, cerca de Nazaret, no sonaron sirenas, pero sí se les tuvo que trasladar de un hotel en el centro a uno a las afueras. Posteriormente, se les llevó a Tel Aviv, desde donde salió el vuelo de las Fuerzas Armadas. De camino, vieron por las carreteras tanques y personal militar que se dirigía a la zona más cercana a Gaza.

Por ello, Yerro ha explicado: "Hemos vivido el conflicto de una manera privilegiada, estábamos en la zona más segura". Por su parte, García ha destacado su agradecimiento y la "confianza" en el ejército y a las agencias española e israelí que gestionaron su evacuación.

"La experiencia para mí fue tranquila y de mucha paz", ha señalado García. "No he pasado miedo, he sufrido porque tengo tres hijos aquí preocupados, pero por mí y por lo que podía pasar, en ningún momento. No podías hacer nada, más que abrazarte a tu fe".