Llíria City of Music participa en la 44 edición del festival de Leiria (Portugal)

Llíria City of Music participa en la 44 edición del Festival de Leiria - LLÍRIA CITY OF MUSIC

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El quinteto López Varela, en representación de Llíria City of Music, actuará este jueves en el Teatro Miguel Franco, en el marco del Festival de Leiria, un prestigioso evento internacional que da cita a diversos géneros musicales en esta ciudad portuguesa.

Según ha explicado el concejal de Ciudad Creativa Unesco, Paco García, "este encuentro musical se produce a raíz de las buenas relaciones que Llíria mantiene con el 'Orfeão de Leiria' desde hace unos años, donde ya se han materializado diversas movilidades educativas entre alumnado portugués y del Conservatorio Profesional de Música de Llíria dentro del programa Erasmus+, una relación que nace por ser las dos localidades ciudades creativas de la Música en la red Unesco".

Este año se conmemora el 80 aniversario del Orfeão de Leiria. Por ello, el programa de la 44ª edición del Festival Música em Leiria, si bien conserva sus raíces como festival de música clásica, mantiene su filosofía de programación que combina tradición, innovación e inclusión.

Esto incluye jazz y otros géneros musicales, así como otras artes, especialmente la danza, y busca dar especial protagonismo a artistas y proyectos artísticos vinculados de alguna manera al Orfeão, la ciudad y la región.

La programación continúa trayendo a Leiria destacados artistas y proyectos artísticos nacionales, complementado con la presencia de artistas internacionales como Les DéSAXéS, Quinteto López Varela, Abraham Cupeiro, Ilária Centorrino, Justin Stanton, Seamus Blake y Hermon Mehari.

El repertorio que ofrecerá el quinteto de Llíria supone un viaje que celebra el patrimonio folclórico de España, con obras de grandes compositores como Gerónimo Giménez, Isaac Albéniz y Joaquín Turina, en diálogo con una pieza contemporánea de Ximo Tarín, músico y compositor valenciano, que equilibra tradición e innovación.

Destaca especialmente el 'Quinteto nº 1', una de las primeras composiciones de Ximo Tarín, escrita a los 17 años, una obra ligera y expresiva, marcada por la frescura, el humor sutil y la refinada escritura instrumental.

Para García, "este encuentro musical supone un avance en las relaciones bilaterales para la internacionalización de nuestros músicos y consolida este proyecto Unesco de cooperación internacional dentro de la red de ciudades creativas, permitiendo el intercambio de experiencias musicales con grupos de ambas ciudades".