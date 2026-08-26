Llorca avanza un curso político centrado en los valencianos: "La gente está cansada de discusiones y quiere soluciones"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en el Palau de la Generalitat - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y también líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha anticipado que el nuevo curso político en la Comunitat estará "centrado en los valencianos y las valencianas" porque, según ha reivindicado, "la gente está cansada de discusiones y quiere soluciones".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles tras una visita a la zona reformada de las Urgencias del Hospital Doctor Peset en València, desde donde ha garantizado que el Consell que preside seguirá "solucionando los problemas de la sociedad" y llevará a cabo el "ambicioso" proyecto de presupuestos aprobado en Les Corts antes de las vacaciones --gracias al apoyo de Vox-- para "cumplirlo escrupulosamente".

"Tenemos la gran ventaja de que nos fuimos al verano habiendo aprobado unos presupuestos de la Generalitat, habiendo mostrado estabilidad, teniendo unos presupuestos ambiciosos que, además, recogen o muestran la notoriedad en partidas como la sanidad, como la vivienda, como la educación, como las políticas sociales", ha resaltado, la ser los asuntos "más sensibles para la sociedad".

En este sentido, Pérez Llorca ha recordado que el Consell presentó también hace semanas un plan "muy ambicioso" en materia educativa y ha defendido que también "estamos en la legislatura de las inversiones en materia de sanidad", dado que en "prácticamente cualquier área de la salud de toda la Comunitat Valenciana hay obras de mejora, nuevos hospitales o nuevos centros de salud, desde Vinaròs hasta Orihuela".

"En esa línea vamos a seguir trabajando, también en las políticas sociales y en todas las materias", ha prometido el jefe del Consell, que ha avanzado por tanto que el inicio del curso político va a tener un ejecutivo "centrado en los valencianos y en las valencianas".

Por otro lado, preguntado por si hay alguna novedad respecto a cuándo designará el PP al candidato del PPCV a las próximas elecciones autonómicas, ha replicado: "Si yo no estoy nada preocupado en que elijan cuando se tiene que elegir al candidato, no lo esté usted, porque eso no nos va a ayudar a solucionar ningún problema".