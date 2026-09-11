Llorca exige al Gobierno que "deje de financiar los trasvases en Marruecos" y mantener el Tajo-Segura

VIII Congreso Nacional del Agua - GVA

ALICANTE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "deje de financiar los trasvases en Marruecos" y que mantenga el del Tajo-Segura, "que es la garantía para mantener miles de empleos, así como el liderazgo agroalimentario de la Comunitat Valenciana y la supervivencia agrícola de todo el sureste español".

"Es un sinsentido enviar a Portugal 6.000 hectómetros cúbicos que el país vecino ni necesita, ni siquiera ha pedido o apoyar financieramente a Marruecos para la construcción de trasvases como el que aquí se quiere destruir", ha aseverado.

En estos términos se ha expresado Pérez Llorca en la inauguración del VIII Congreso Nacional del Agua, celebrado en Elche (Alicante), y al que también han asistido, entre otros, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; el presidente de la Diputación alicantina, Toni Pérez; y el alcalde ilicitano, Pablo Ruz.

En esta ciudad, en la que el gobierno valenciano celebra este viernes la reunión del pleno del Consell, ha resaltado la repercusión de las políticas hídricas en la agricultura, el medio ambiente, el empleo, la cohesión territorial, solidaridad y convivencia, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, ha asegurado que el Tajo-Segura "no es un privilegio territorial" y ha dicho que el valor económico de la producción agrícola de la zona del trasvase "supera los 403 millones de euros anuales, a los que hay que sumar otros casi 500 de la actividad comercial y más de 115 millones de la actividad de transformación".

NUEVAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN

En esta línea, ha advertido de "la amenaza que suponen las nuevas reglas de explotación que recortan los volúmenes" del trasvase Tajo-Segura "sin más motivos que los políticos, sin un solo informe técnico que avale ese recorte, anteponiendo la creencia a la ciencia", ha sostenido.

También se ha referido a "los miles de empleos que dependen directa o indirectamente del trasvase" y a que los cultivos "son una magnífica herramienta ambiental, ya que absorben alrededor de 1,2 millones de toneladas de CO2 al año y suponen eficaces barreras contra los incendios forestales y la desertificación".

GESTIÓN HÍDRICA

Durante su discurso, Pérez Llorca ha subrayado que la Comunitat Valenciana está "a la vanguardia" en gestión hídrica, por ser, según ha sostenido, "una de las más eficientes del mundo en el uso responsable del agua".

Y ha añadido que el Consell apuesta por "la modernización de regadíos, la reutilización, digitalización de las redes hidráulicas e incorporación de nuevas tecnologías para producir más utilizando menos recursos".

Considera "frustrante" ver "cómo todo el esfuerzo inversor de la Generalitat no se ve acompañado por el Gobierno en proyectos pendientes como la reparación del Embalse de San Diego, el Proyecto Vertido Cero para la Bahía de Alicante o las obras contra inundaciones en la Vega Baja en la que la Generalitat ha ejecutado ya el 72 por ciento del plan mientras que el Gobierno sigue anclado en el 5%", ha expresado.

Finalmente, ha abogado por "construir, entre todos, una política hídrica nacional, solidaria y equilibrada, basada en la cooperación entre territorios y en la que el agua no sea utilizada como un instrumento de confrontación política".