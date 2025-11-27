Llorca exige la reforma de la financiación y plantea una "solución transitoria" hasta que llegue el nuevo modelo

El síndic del grupo popular en las Corts Valencianes y secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante su debate de investidura como nuevo president de la Generalitat, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 202 - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido al Gobierno de España la reforma del sistema de financiación y ha planteado hasta que se aplique el nuevo modelo una "solución transitoria" mediante un "fondo de acción que compense cada año la diferencia entre la financiación que recibimos y la

Durante su intervención en el debate de investidura este jueves en Les Corts, ha reconocido que la Comunitat Valenciana ha estado durante años "a la cola de la financiación por habitante": "No somos los que menos aportamos ni somos los más pobres, pero sí que somos de los que menos recibimos".

Una situación que conlleva, según ha lamentado, que la región mantiene "las mismas competencias que el resto, pero con menos recursos para ejercerlas". "Y cuando no llegan los ingresos y no desaparecen los gastos, se paga con deuda. Y esa es la realidad, pero es una realidad injusta", ha indicado.

Ante esta situación, ha reclamado la reforma del sistema de financiación autonómica que garantice "que ninguna comunidad quede por debajo de la media cuando hace el mismo esfuerzo fiscal y tiene necesidades similares". "Este modelo, que fue aprobado en 2009, está caducado, agotado y desajustado de la realidad demográfica y económica de hoy", ha sostenido.

Dicho esto, ha reivindicado para la Comunitat Valenciana "lo que le corresponde por población, por crecimiento, por servicios que presta y por la carga real sobre sus cuentas públicas". "Y mientras esa reforma no llega, porque sabemos que no depende de nosotros solos y que requiere un consenso de Estado, necesitamos una solución transitoria, un fondo de acción que compense cada año la diferencia entre la financiación que recibimos y la que nos correspondería si estuviésemos ya en la media", ha argumentado.

En este sentido, ha deslizado que "algunos preguntarán quién gana si el sistema se reforma", pero ha recalcado "quién no pierde: no perdemos los que defendemos la igualdad". "Si se negocia desde la división, otros territorios pactan bilateralmente y nosotros nos quedamos esperando turno. Cuando vamos juntos, somos mucho más fuertes", ha incidido.

PIDE AL PSPV QUE VUELVA "AL CONSENSO Y AL ACUERDO"

Paralelamente, ha cargado contra el PSPV por abandonar la Mesa per un Finançament Just y ha solicitado "expresamente" a los socialistas que regresen "al consenso y al acuerdo, donde ellos han estado sentados conmigo y yo junto a ellos". "Ustedes que han sido capaces de aplaudir acuerdos de esta comunidad con otras regiones pidiendo un fondo de nivelación transitorio, vuelvan a la posición sensata que un día defendieron", ha afirmado.

A su juicio, "los más de 5,4 millones de personas que viven en la Comunitat Valenciana no pueden pagar las consecuencias de un injusto y arbitrario reparto de los recursos del conjunto de España".

"El Gobierno de Pedro Sánchez debe cumplir con esta tierra y debe impulsar la reforma de la financiación, que nos corresponde, pero aquí también debemos adoptar medidas que impulsen nuestro futuro y que garanticen el porvenir de las generaciones futuras, y el bienestar y la calidad de vida de todos", ha señalado.