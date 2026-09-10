Llorca reprocha a Sánchez que visite Alicante "sin nada que ofrecer": "Seguiremos siendo la provincia 52 en inversión"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), durante una reunión, en el Palacio de La Moncloa, a 17 de diciembre de 2025 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

ALICANTE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que visite la provincia de Alicante "sin nada que ofrecernos o que sea real" y ha lamentado que esta seguirá siendo tras el viaje del líder del Ejecutivo "la provincia 52 de 52 en inversión" por parte del Estado.

De este modo lo ha manifestado, a preguntas de los medios este jueves en la presentación del proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja (Alicante), el día en que Sánchez ha visitado en Elche la empresa aeroespacial PLD Space y en Novelda la nueva planta de Carmencita Especias.

En el primer acto, el presidente del Gobierno ha defendido la inversión del Ejecutivo en ciencia y ha criticado a quienes rechazan destinar fondos públicos a proyectos de este ámbito, de investigación y de tecnología. En este sentido, ha considerado que el "verdadero despilfarro" sería renunciar a ello.

Preguntado por esta visita, Pérez Llorca ha matizado que en todo caso se "alegra" de que Sánchez acuda a la Comunitat Valenciana, "porque se dará cuenta que todo aquello que reclamamos no es una invención, no es un juego político a lo que él está acostumbrado", sino que son "realidades que necesitan todos los alicantinos".

"Por lo tanto, deseo y espero que, por lo menos, esta visita le sirva para darse cuenta de que no se puede seguir discriminando a esta tierra como él está haciendo", le ha recriminado.

"NO CREO QUE TUVIESE MUCHO INTERÉS EN QUE LE ACOMPAÑASE"

El jefe del Consell ha indicado que este miércoles por la tarde "nos llamó el jefe de Gabinete el presidente del Gobierno" para avisar de que Sánchez iba a acudir este jueves a Alicante. "Por lo tanto, no creo que tuviese mucho interés en que yo le acompañase, eso es obvio", ha opinado.

Dicho esto, el 'president' ha realizado "una comparativa" entre ambos responsables y ha reivindicado: "Yo hoy visito Torrevieja con un plan director debajo del brazo, con una realidad. Él visita hoy nuestra provincia sin nada que ofrecernos o que sea real".

De hecho, ha lamentado que, cuanto Sánchez "se marche hoy" de Alicante, "seguiremos siendo la provincia 52 de 52 en inversión" por parte del Gobierno. "Seguiremos teniendo un problema hídrico importantísimo, especialmente en esta comarca, sin ninguna garantía de que nos garantice en el trasvase Tajo-Segura", ha apuntado.

"Cuando se vaya hoy de esta provincia, no nos habrá dado ninguna fecha concreta de cuándo terminará el Corredor Mediterráneo. Y no nos habrá dado ninguna fecha concreta o nos habrá concretado ninguna de las inversiones que son necesarias para la provincia de Alicante. Cuando hoy se vaya de esta provincia no nos dirá si ya los 1.300 millones de euros que nos debe por los desplazados de la sanidad nos los van a pagar ya", ha repasado el jefe del Consell.

En este punto, Llorca se ha referido a los "175 millones de euros de la ampliación de un hospital", en el caso de Torrevieja, y ha deslizado: "Imagínense ustedes 1.300 millones de euros en manos de una Conselleria que está invirtiendo mucho lo que podría transformar y mejorar mucho la sanidad".

Y ha mencionado "la capacidad que tenemos aún de seguir bajando, como estamos haciendo, las listas de espera": "Y así podría seguir en cada una de las materias o competencias que tiene el Gobierno de España y que no atiende a la Comunitat".