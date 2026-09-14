Llorca ve con "preocupación" una ayuda "a dedo" del Botànic a un congreso de UGT que investiga Antifraude

Archivo - Imagen de archivo del 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha dicho que ve con "mucha preocupación" la concesión de una subvención de 80.000 euros "a dedo" por parte del anterior Consell del Botànic a UGT para la celebración del Congreso Confederal del sindicato en València en mayo de 2021, algo que, según publica 'Las Provincias', la Agencia Valenciana Antifraude está investigando. "Se trasladarán todos los expedientes que hagan falta para que se esclarezcan esos hechos", ha indicado, al tiempo que reconocido que entiende que este organismo haga esas pesquisas.

Así lo ha señalado este lunes a preguntas de los medios de comunicación en Crevillent (Alicante) sobre la información que asegura que la agencia investiga esa ayuda directa concedida en verano de ese año por el anterior gobierno autonómico, que presidía el socialista Ximo Puig, para financiar gastos derivados de la celebración del evento.

Pérez Llorca ha aseverado que por ese congreso "desfiló" con "todo su esplendor" el exministro José Luis Ábalos, que ahora está en prisión tras ser condenado en el conocido como caso Mascarillas. Según el jefe del Consell, "resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la Abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar".

"Por lo tanto, lo miro con cierta preocupación, con bastante preocupación", ha aseverado el 'president', quien ha sostenido que UGT es "un poco el socio o el compañero de viaje siempre" del PSOE: "Era darle una subvención a ellos mismos".