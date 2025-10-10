Las lluvias dejan 20,20 l/m2 en la zona de El Saler de València y 19,25 l/m2 en Alameda

Un hombre con un paraguas pasea, a 9 de octubre de 2025, en València - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han dejado 20,20 l/m2 en la zona de El Saler de València, otros 19,25 l/m2 en la Alameda y otros 12,25 en Benimàmet, según los pluviómetros de la ciudad de València sobre los que ha informado el consistorio.

Seguidamente, Cano Molinera ha anotado 14,60 l/m2; el Parque de Cabecera, 16; EDAR Perellonet, 19,40; e, Ibiza, 19,75 l/m2, han apuntado las mismas fuentes.

Por su parte, el barrio de La Torre de València ha registrado 17,40 l/m2; Mestalla, 15; Ronda Sur, 12,50; El Saler, 20,20; Vara de Quart, 9,70; Bombeo Massarrojos, 11,30; y Grandes Vías, 12,70 l/m2.