Las lluvias dejan 33,2 l/m2 en Càrcer y obligan a los bomberos a intervenir en varios incendios originados por rayos

Archivo - Lluvia en València, a 3 de abril de 2022 - ROBER SOLSONA - Archivo

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias que han caído durante esta jornada de miércoles en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana han dejado 33,2 litros por metro cuadrado (l/m2) en la localidad valenciana de Càrcer, 32 en Alborache y 31,2 en Alcàntera de Xúquer, entre otras.

En Pedralba, por su parte, se han registrado 30,2 l/m2, en Anna 28,8, en Cotes 27,9, en Sot de Chera 26,8, en Macastre 26,7 y en Buñol 24,6, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha recibido en la jornada de este miércoles cuatro avisos para realizar comprobaciones por posibles incendios originados por los rayos, derivados de las tormentas de hoy. En Requena, según fuentes de este cuerpo, bomberos del Consorcio se han movilizado para sofocar rápidamente un incendio que ha afectado a 25 metros de cuadrados de terreno.

Mientras, en Rótova y Chiva, tras realizar sendas comprobaciones, los bomberos han constatado que finalmente no se había originado ningún incendio. En Carcaixent también se ha notificado otro aviso alertando de un incendio provocado por un rayo, si bien ha sido de "pequeña entidad". En Alicante, el Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de 36 servicios relacionados con el episodio de lluvias.

La delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana señala en la red social 'X' que prácticamente todos los rayos se han registrado en tierra y casi ningún rayo en el mar de la Comunitat. Las tormentas que se han formado en el interior, al acercarse a la costa, por ahora, han perdido actividad, explica, para apuntar que, en septiembre, las tormentas marítimas que afectan a la costa suelen ser más frecuentes por la noche, cuando se producen en el litoral convergencias de viento y se crea un gradiente por enfriamiento del aire en capas bajas sobre tierra que no se produce en el mar.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica del Baix Túria. Con ella, se insta a los ayuntamientos de la cuenca que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones/Plan Territorial Municipal de Emergencias e intensifiquen la vigilancia de cauces y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.

El Ayuntamiento de València, a través de Policía Local, Bomberos Valencia y Protección Civil, ha reforzado la vigilancia ante la preemergencia nivel amarillo en la cuenca del Baix Túria.