Las lluvias dejan cerca de 2.000 incidentes en la Comunitat: rescates, acumulaciones de agua y daños

Evolución de las lluvias - 112

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Adam que ha azotado durante varios días la Comunitat Valenciana ha dejado un total de 1.876 incidentes en la autonomía: 1.259 en Valencia, 595 en Alicante y 22 en Castellón, según ha informado el '112'.

En concreto, los 1.876 son los incidentes que ha gestionado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) desde las 13.57 horas del día 17 hasta las 7 horas de hoy.

Los municipios con más incidentes han sido Oliva, con 759; Jávea, con 146; Gandia, con 112; Alicante, con 88; Dénia, con 86; y Pego, con 78, han concretado las mismas fuentes.

Los incidentes más habituales han sido acumulaciones de agua, rescates de personas, personas incomunicadas, vehículos bloqueados, daños materiales en inmuebles y vía pública, incidencias en la red viaria e incidencias en suministros básicos.