Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna y Beret, confirmados para Del Poble Fest

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna y Beret son nombres confirmados para la segunda edición de Del Poble Fest, que se celebrará los días 19 y 20 de junio de 2026 en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna.

De esta manera, el encuentro confirma los primeros artistas que se suman a su cartel. En esta ocasión, el festival ha trasladado sus fechas al mes de junio para "marcar el inicio del verano", señala la organización en un comunicado.

Del Poble Fest se celebrará en un recinto de más de 25.000 metros cuadrados, con dos escenarios, zonas VIP y un entorno que combina naturaleza, música y gastronomía.

La experiencia se enriquece con la presencia de un espacio gastronómico en la que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia culinaria de primer nivel. Todo está diseñado para sumergir al público en una experiencia festiva, vibrante y sensorial, en uno de los parajes naturales más emblemáticos de la comarca. En la pasada edición, logró reunir a 17.000 personas.