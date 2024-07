Loreena McKennitt aterriza en Burjassot (Valencia) en el 30 aniversario de 'The mask and the mirror'

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante canadiense Loreena McKennitt ofrecerá este viernes en el Auditori de Burjassot (Valencia) uno de los conciertos incluidos en su gira por España, que sirve para celebrar los 30 años del disco 'The mask and the mirror'.

En 1994, la artista le dio la vuelta al mundo de la música con un éxito que sorprendió a propios y extraños. Su álbum 'The mask and the mirror', en el que la compositora celta volcó sus impresiones de sus viajes por España y Marruecos, superó las expectativas más optimistas.

'The mask and the mirror', que incluía una versión de un poema de San Juan de la Cruz, llegó a vender un millón de copias en los Estados Unidos y más de dos millones en todo el mundo. Representó un importante punto de inflexión en su carrera, hizo de ella una estrella mundial, al tiempo que fue un cambio de paradigma en el trato de la música celta por los grandes medios.

Este verano, treinta años después, Loreena McKennitt regresa al punto de partida, a España. Esta noche, en Barcelona, en el auditorio Fórum, inicia una gira de nueve fechas que le llevará por todo el país.

Así, mañana viernes visitará la localidad valenciana de Burjassot; el sábado 6, la Plaza de Toros de Murcia; el domingo 7 actuará en la patrimonial Plaza de España en Sevilla dentro del Icónica Fest; a Madrid llegará por partida doble los días 8 y 9 dentro del festival Noches del Botánico; el día 10 actuará el Auditorio Mar de Vigo; el 12 visitará el Kursaal de San Sebastián; y, finalmente, el 13 de julio, cerrará su paso por España formando parte del cartel del festival Pirineos Sur.

Los responsables de la gira subrayan "la expectación" generada, como corrobora el hecho de que, por ejemplo, en Madrid la compositora canadiense ha agotado las localidades para sus dos conciertos; en Burjassot está a punto de agotarse el papel, y otro tanto pasa en Sevilla y Vigo.

Autora de una decena de álbumes de estudio espaciados en el tiempo, impregnados de una embriagadora espiritualidad, la veterana compositora y multiinstrumentista ha vendido más de catorce millones de discos en todo el mundo, gracias a su consistente carrera.

Deudora en sus inicios de la música de Joni Mitchell o de su compatriota Neil Young, su particular revisión de la música celta con la incorporación de sonidos de las músicas del mundo, especialmente de Oriente Medio, le permitieron crear una fórmula ecléctica y transversal, que logró seducir a oyentes de todo el mundo.

De la mano de la productora valenciana Serious Fan Music, McKennitt cierra este estío el círculo virtuoso que inició hace tres décadas, cuando decidió incorporar a sus canciones los ecos y reminiscencias de la España de las tres culturas, en un disco que forma parte ya del acervo del fin del siglo XX.