Low Festival 2024 anuncia sus horarios con más de 60 nombres confirmados y distribuidos en sus cuatro escenarios

ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Low Festival ha confirmado los horarios para su decimocuarta edición, que tendrá lugar los próximos 26, 27 y 28 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm (Alicante), y para la que ya tiene más de 60 nombres confirmados, que se distribuirán en los cuatro escenarios.

El festival celebra "una de las citas más variadas de su historia", combinando en su cartel a grandes nombres internacionales como Suede, Pixies, Kavinsky, Crystal Fighters o Maxïmo Park; bandas consolidadas del panorama nacional como Mikel Izal, Amaral, Arde Bogotá, El Columpio Asesino o Los Planetas; emergentes como La Plazuela, Parquesvr, Sandré ó Morreo; y algunos de los mejores DJs y creadores de música electrónica como Joe Goddard, Horse Meat Disco o Putochinomaricón, entre otros, según ha indicado la organización en un comunicado.

El evento ha desvelado los horarios de sus cuatro escenarios --Vibra Mahou, Escenario MINI Benigar, Escenario Radio 3 y Escenario I Love Benidorm--. Arrancará el viernes 26 en los dos espacios principales y sin solapamientos, por lo que los asistentes podrán disfrutar los conciertos de Amaral, Pixies y Maxïmo Park en el Escenario Vibra Mahou, y los de Veintiuno, Sidonie, La La Love You, Delaporte e INNMIR en el Escenario MINI Benigar.

Tampoco faltarán Shego, Repion, Parquesvr o The Pale White en el Escenario Radio 3; o los sets de Joe Goddard o Cool Nenas, entre otros, en el Escenario I Love Benidorm.

El sábado 27 seguirá el ritmo con los directos de Suede, Mikel Izal y Kavinsky en el Escenario Vibra Mahou; mientras que los protagonistas de las tablas del MINI Benigar serán Shinova, Los Planetas (celebrando el 30 aniversario de 'Super 8'), Ginebras, Ojete Calor y Neoverbeneo.

En el Escenario Radio 3 el espectáculo correrá a cargo de Will Butler & Sister Squares, Sandré, Hidrogenesse, VVV [Trippin You], Morreo, Sienna y Viscopaf. Y en el espacio I Love Benidorm habrá música electrónica hasta las 6.30 horas, con Horse Meat Disco, Álvaro Cabana, Two Ex, Sama Yax, Putochinomaricón, Miss Deep'In o los DJs de Stereo.

Para cerrar, el domingo 28 la banda ganadora de Emerge Vibra Mahou --que se conocerá tras la Final de este sábado en la Sala Stereo Alicante-- compartirá escenario con Crystal Fighters, Arde Bogotá y La Casa Azul; mientras que La Plazuela, Carlos Sadness, Niños Mutantes, El Columpio Asesino y Flash Show pondrán la guinda sobre el Escenario MINI Benigar.

Harán lo propio Night Beats, El Buen Hijo, Lady Banana, Barry B, Niños Luchando, Vatocholo o Claim en el Escenario Radio 3; y Argia, Drizzyclare, Chico Blanco, Jotapop o Mr Cong pondrán luz a la pista de baile del último día en el espacio I Love Benidorm.

A solo unas semanas para la apertura de puertas, la organización ya ha colgado el cartel de 'agotado' en las entradas de viernes y sábado VIP POOL y VIP Vibra Mahou, y ha anunciado los últimos abonos de dos días y entradas de un solo día antes del 'sold out' definitivo.