Luis de la Fuente visita este 9 d'Octubre el mural que le dedica València

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, visita este viernes, 9 d'Octubre, el mural dedicado a la selección española de fútbol que el Ayuntamiento de València ha instalado en el barrio de Montolivet. La cita será a las 16.00 horas y de la Fuente estará acompañado por la alcaldesa de València, María José Catalá, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La obra, realizada por el artista Alberto León, ocupa la fachada del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Montolivet, en la plaza Vicente Alcober Coloma. El mural representa una de las imágenes de la celebración del campeonato: Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo mientras los jugadores de la selección lo mantean.

El Ayuntamiento presentó la obra como un homenaje al triunfo de la selección española y al impacto que el equipo ha generado entre la afición. La alcaldesa María José Catalá destacó durante la presentación que el mural pretende reconocer "el esfuerzo, el talento y la ilusión" despertados por la selección.

La pieza tiene además una historia particular. Alberto León recuperó en València una obra que había realizado anteriormente en Barcelona y que fue vandalizada poco después de su creación. A petición de la Junta Municipal de Russafa, el artista recreó el mural en una superficie de mayores dimensiones e incorporó mejoras técnicas destinadas a facilitar su conservación y protegerlo frente al vandalismo.