El MACA se acerca por primera vez a la obra de Soledad Sevilla con la exposición 'Esperando a Sempere' - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) ha inaugurado este viernes la exposición 'Esperando a Sempere', de Soledad Sevilla, en la que se muestran obras de la artista desde los primeros años 70 hasta las más recientes finalizadas en 2025, muchas de ellas expuestas por primera vez.

La colección, que puede visitarse hasta el 17 de mayo, es un proyecto especial que "cierra un círculo vital y creativo y que, al mismo tiempo, resulta imprescindible" para este espacio cultural, "cuyos orígenes están íntimamente ligados a la colección del artista alicantino Eusebio Sempere", según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que "la obra de Soledad Sevilla hipnotiza y envuelve al espectador con sus líneas y geometrías perfectamente diseñadas que a la vez dejan ver su minucioso trazo manual".

La edil ha invitado "a alicantinos y visitantes a venir al MACA a disfrutar de la obra de una artista premiada y reconocida a nivel nacional que ha expuesto en Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el IVAM, la Fundación Juan March o el Parlamento Europeo, entre otros grandes espacios culturales".

PROPUESTAS

Partiendo de las piezas de los años 70 que se conservan en las colecciones del museo, la exposición centra su atención en las series más recientes de la artista que tienen como punto de partida un pequeño 'gouache' de Sempere perteneciente a Sevilla. Con el horizonte como "fundamento", la artista traza unas pinturas de gran formato en las que la vibración de la línea genera superficies que se expanden y se recomponen continuamente.

Sevilla ha destacado que la exposición es un recorrido por su trabajo, "siempre apoyado en la geometría que abarca desde la década de los 70 hasta la actualidad", y con la que está "especialmente emocionada al ser la primera exposición individual en este gran museo tan importante" y "directamente vinculado" al "admirado" Eusebio Sempere.

"Estas obras envuelven al espectador e invitan a experimentar la pintura no solo desde la mirada, sino también de forma performativa, desde el cuerpo que comparte el espacio con ella. La contemplación se convierte así, en una experiencia física que desata emociones íntimas. Sevilla consigue evidenciar el espacio total como una unidad y, dentro de él, desplegar una amplia gama de registros y sutiles variaciones. La geometría, lejos de ser fría o distante, adquiere aquí un carácter íntimo e introspectivo", ha explicado la conservadora del MACA y comisaria de la exposición, Rosa Castells.

Esta exposición quiere resaltar su producción más reciente (2022-2025) y reúne las series 'Horizontes blancos', 'Horizontes azules', 'Agnes Martin' y 'Esperando a Sempere'. "Son composiciones de gran exigencia formal en las que las líneas paralelas, muy próximas entre sí, ocupan toda la superficie del lienzo, en blancos, grises o en color, haciendo vibrar lo visual", ha apuntado el consistorio.

Castells ha señalado que "Sevilla es una de las grandes artistas del panorama artístico español, una figura esencial de la abstracción geométrica, una artista que ha expandido durante más de cinco décadas los límites entre la pintura, la luz y el espacio".

"ADMIRACIÓN MUTUA Y AMISTAD"

Sevilla y Sempere se conocieron en la década de 1960. Entre ambos surgió una "admiración mutua y amistad", al tiempo que coincidían en algunos de los proyectos más relevantes en torno a la abstracción geométrica del contexto artístico español.

Un "interés común" por la línea, una práctica "rigurosa" de la composición y una "deriva hacia lo sensitivo", hacia una geometría más blanda y emotiva, conectan la obra de ambos. "Esta afinidad poética con el artista alicantino atraviesa toda la carrera de Sevilla: desde los inicios hasta su producción más reciente, como las series pintadas desde el verano de 2022 concebidas como inspiración y homenaje a su amigo", ha apuntado el Ayuntamiento de Alicante.

SOBRE LA ARTISTA

Soledad Sevilla (València, 1944), Premio Nacional de Artes Plásticas y Sempere de la Creación y el Pensamiento Artístico, es una "figura imprescindible" de la abstracción geométrica en España. Desde finales de los años 60, su obra ha ampliado los límites entre pintura, luz y espacio mediante un lenguaje propio basado en la línea, el color y estructuras reticulares que revelan la poética del rigor formal. Su investigación sobre el módulo y sus variaciones "ha dado lugar a un universo visual donde la repetición, la vibración y la sutileza construyen espacios eternos e infinitos".

Su trayectoria se inició en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, un espacio "pionero" de experimentación en el que confluyeron artistas interesados en el diálogo entre arte, ciencia y tecnología.

Allí coincidió con Alexanco, Lugán, Barbadillo, Sanz, Abel Martín, Yturralde, Elena Asins y, de forma "especialmente significativa", con Sempere, "cuya influencia y amistad serán decisivas en su desarrollo artístico".

Durante los años 70, Sevilla exploró las posibilidades combinatorias del módulo y experimentó con materiales como metacrilato, papel vegetal o acetato. "Las tramas lineales crecen desde pequeños formatos hasta grandes lienzos de fondo blanco, donde un elemento se repite o transforma con una lógica expansiva que parece no tener fin", ha explicado el consistorio.

Entre 1980 y 1982 reside en Boston, donde realiza series de dibujos de líneas finas que anticipan la vibración cromática y espacial de su pintura posterior. A su regreso a España, a mediados de los años 80, produce dos conjuntos fundamentales inspirados en 'Las meninas', de Velázquez, y en la arquitectura de la Alhambra de Granada. En estas obras profundiza en los efectos lumínicos de la línea y el color, así como en la relación entre la superficie pictórica y espacio.

Más adelante, su trabajo incorpora referencias a la naturaleza, mediante pinceladas rítmicas que evocan hojas, vegetaciones colgantes o estructuras arquitectónicas del paisaje granadino. Paralelamente, sus instalaciones artísticas ponen énfasis en el aspecto espacial de su obra, entre lo poético y lo instalativo donde la percepción se vuelve protagonista.