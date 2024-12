El maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros llama a acabar con el intrusismo y avisa: "El sector está en crisis"

Tiene previsto reunirse con los artesanos afectados por la dana: "Ahora toca que las administraciones agilicen las ayudas pendientes"

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros de València, Vicente Julián García Pastor, ha llamado a acabar con el "intrusismo" en la profesión y ha apostado por "hacer todo lo posible para que realizar fallas sea rentable" porque, según ha advertido, el sector en este momento "está en crisis". "No lo podemos ocultar", ha reconocido. Ante esta situación, ha pedido a las comisiones falleras que "no contraten a intrusistas": "Hay mucho intrusismo y lo primero que tenemos que hacer es que desaparezca".

García Pastor, en una entrevista este viernes en el programa 'SER Falleros' de la Cadena SER una semana después de ganar las elecciones y convertirse en el maestro mayor para el XXI mandato gremial, ha reconocido "la gran responsabilidad de proteger y promover el arte de las Fallas". Para ello, ha abogado por "fortalecer al Gremio como entidad, marca y colectivo" y ha requerido "la ayuda de las instituciones públicas y de las comisiones falleras". "Es muy importante", ha subrayado.

Sobre estas últimas, ha considerado que lo que "no puede ser es que hayan comisiones que tengan congelado el presupuesto para la falla" y que "casi gastan más en lo que es la fiesta que el propio monumento", cuando "no hay que olvidar que la falla es el elemento principal y lo que da origen a la fiesta".

"Todo lo demás son adornos", ha afirmado, al tiempo que ha apostado por "empezar a cambiar" esta situación y ha lamentado: "Vas a comisiones y me sorprende que hay falleros que no saben cómo se realiza la falla y todo el proceso que lleva".

LA CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO "ESTÁ MUERTA"

Respecto a la situación de la Ciudad del Artista Fallero de València, el maestro mayor ha defendido la necesidad de ser "realistas" y ha admitido que está "muerta". "Han estado pasando durante años políticos de distintos signos y no han hecho nada", ha lamentado García Pastor, que ha asegurado no poder entender "a la situación que hemos llegado". "Cuando un compañero se jubila y vende una nave, no piensan en alquilarla a otros para que continúe la actividad, la vende al que más dinero le da", ha expuesto.

Pese a ello, ha garantizado que el Gremio "va a estar al lado" de los artesanos "que están aún" en la Ciudad Fallera: "Les vamos a apoyar, pero también tenemos que mirar por todos los compañeros que están fuera, que somos prácticamente el 90 por ciento (...), les ayudaremos en sus reivindicaciones, vamos a estar a su lado, pero es que nosotros no podemos hacer nada más".

Además, ha responsabilizado a "los políticos que están en el Ayuntamiento" de València de la situación que atraviesa esta zona del distrito de Benicalap de la ciudad, a quienes ha apelado para que "lleguen a un acuerdo" para revitalizar este emplazamiento. "Ha ido pasando año a año y cada vez menos de lo que era a lo que es, lamentablemente, deja mucho que desear", ha agregado.

Al margen de ello, entre las reivindicaciones del sector, Vicente Julián García Pastor ha mencionado la importancia de que se reconozca la profesión de artista fallero en el catálogo de profesiones para poder tener su propio convenio colectivo. "Eso es otra vez lo mismo, depende del acuerdo de los políticos", ha señalado, por lo que les ha emplazado a "llegar a un acuerdo" para hacer realidad esta demanda. "Vamos a ser muy reivindicativos durante estos cuatro años", ha avanzado.

AFECTADOS POR LA DANA

Por otro lado, sobre los talleres de artistas falleros que se han visto damnificados por la dana del 29 de octubre, ha indicado que desde el Gremio tienen "una reunión pendiente" con los afectados por si "necesitan cualquier cosa" de la entidad.

"Imagínate cómo están después de estar meses trabajando, llega la dana y desaparece todo su trabajo, desaparece todo, están afectados y lo que tenemos que hacer es ayudarles en todas nuestras posibilidades y ahora toca que las administraciones agilicen todas las ayudas pendientes que tienen que recibir", ha manifestado.