Maica Hurtado asumirá la Concejalía de Bienestar Social y Deportes en sustitución de Susana Fabregat

El PP destaca la representación castellonense en el Consell: "Será más sensible a sus necesidades"



CASTELLÓ, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castelló ha anunciado que Maica Hurtado sustituirá al frente de la Concejalía de Bienestar Social y Deportes a Susana Fabregat, cuando esta renuncie a su acta con motivo de su nombramiento como delegada del Consell en la provincia.

La presidenta del Partido Popular de Castelló de la Plana y alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, ha manifestado que "es un orgullo que Castellón cuente tanto en el Consell del presidente Carlos Mazón", y ha augurado que la nueva administración "será más sensible" a las necesidades castellonenses.

Así se ha pronunciado tras conocerse los nombramientos de Susana Fabregat como nueva delegada del Consell en Castellón y de Rubén Ibáñez como presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. "Ambos son personas de mi máxima confianza que seguro tendrán muy presente a la capital desde sus nuevos puestos de alta responsabilidad", ha valorado en un comunicado.

Susana Fabregat, periodista de profesión, es actualmente concejala en el Ayuntamiento de Castelló al frente de las áreas de Bienestar Social y Deportes. Por su parte, Rubén Ibáñez es abogado y hasta ahora diputado autonómico por Castellón en las Corts, siendo portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos. Ambos pertenecen a la junta directiva local del Partido Popular de la ciudad Castellón.

Carrasco considera que, con Rubén Ibáñez al frente de la Autoridad Portuaria, se fortalecerá la relación Puerto-ciudad. Del mismo modo, "con Susana Fabregat de delegada del Consell en Castellón estrechamos la colaboración con la administración autonómica, que será más cercana y sensible a las necesidades de los castellonenses", ha resaltado.

El PP de la ciudad ha celebrado así que "más castellonenses del equipo de Begoña Carrasco dan el salto a la administración autonómica". "En Castellón el PP tiene un equipazo integrado por hombres y mujeres formados, que son grandes profesionales en sus respectivas profesiones, que han venido a la política a servir y no a servirse, con vocación de servicio público. Por eso, no es de extrañar que el 'president' ponga el foco en Castellón, cosa que me alegra profundamente y a la vez es una muestra de su confianza con Castellón", ha concluido Begoña Carrasco.

En la misma línea, la presidenta provincial del PP y presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha celebrado las incorporaciones "para la defensa de la provincia y la Comunitat" y ha puesto en valor que "más castellonenses se suman al Gobierno autonómico" en "áreas de relevancia para el futuro de la provincia y la Comunitat".

Se trata, ha asegurado, de "una muestra del talento, el trabajo y el esfuerzo de hombres y mujeres de Castellón y también es una clara muestra de que el presidente apuesta por la provincia".

El PP ha puesto el foco también en el nombramiento de otros castellonenses como Marisa Mezquita como directora general de Planificación y Servicios de Labora; Ramón Meseguer en la Dirección General de Personas con Discapacidad; Eva Suárez como directora general de Atención Primaria; José Antonio Redorat, director general de la Administración Local; Elena Albalat Aguilella, directora general de Familia, Infancia, Adolescencia y Reto Demográfico; Ana Isabel Caballer, directora general de Vivienda y Esther Labaig Gallardo, en la Dirección General de Turismo.

También ha mencionado a la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, y la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, además de portavoz de gobierno, consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.

"Todos los nombramientos son una muestra de la confianza del presidente, Carlos Mazón, con la provincia de Castellón", ha afirmado Barrachina.