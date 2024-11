'La Mancha' reivindica en el Teatro Rialto el "derecho a soñar" y "la esperanza de que algo sea distinto"

La obra de Sergio Serrano se mueve entre lo "berlanguiano" y "lo poético" a través de la historia de una familia dispar

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Rialto estrena este jueves 'La mancha', una producción del Institut Valencià de Cultura (IVC) escrita por Sergio Serrano en la que "conviven la poesía y la locura", la comedia y lo trágico, y que aborda el "derecho a soñar" y "la esperanza de que algo sea distinto", a través de una familia "muy dispar" que decide "contarse lo que nunca se ha contado".

La aparición de una mancha en la pared de la cocina es el punto de partida para llevar al espectador a "un lugar disparato y berlanguiano," en el que también confluye "lo profundo y lo poético", ha explicado este martes Sergio Serrano, que ha presentado la obra acompañado de su codirector, Marcos Sproston, y la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Mora.

Este texto sobre los sueños y la esperanza es la primera producción propia de la "nueva etapa" del IVC, ha destacado Mora, y se ha gestado en el Laboratorio de Dramaturgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera. Podrá verse desde este jueves hasta el 8 de diciembre en València. Después estará en Castelló, Alicante y Peñíscola.

La mancha aparece en un hogar y, con ella, "los sueños aparecen a través de los personajes", junto a "las cosas que ocultamos y de repente se empiezan a poner encima de la mesa". Unas hermanas ven en la mancha la cara de un padre que nunca volvió y atisban la esperanza de encontrarlo, ha explicado Serrano.

También, "un hijo tiene la esperanza de que el lugar en el que quiere vivir, un pueblo alejado, tenga un futuro". "Cosas que suceden en la sociedad contemporánea y se esbozan en la comedia", ha precisado el creador. El director Marcos Sproston ha añadido que "hay cosas en la escritura que apelan a los sueños eternos".

"MUCHOS GÉNEROS" Y UN JUEGO DE IMAGINACIÓN

El texto "está planteado para que cinco actores (Pep Ricart, Mafalda Bellido, Ernesto Pastor, María Covadonga y Alberto Martín de Miguel) cuenten esta historia con el publico, que el hecho teatral se dé en la mirada del espectador y el juego de los actores", ha detallado Sergio Serrano. Algunos personajes hablan de los propios espacios y la luz del montaje, otros incluso quieren acabar la función, y "conviven muchos géneros y códigos distintos en la pieza".

"He intentado aunar el contenido de la pieza a través de la imaginación. Es una casa en la que el espectador va a contemplar lo que falta, no hay paredes y no hay nada. El actor junto al público completarán lo que no hay y entrarán en el juego escénico en el que esta ficción se va a acabar de construir sobre lo colectivo", ha destacado Serrano. La escenografía es de Los reyes del Mambo.

Para Marcos Sproston, se trata de "un texto muy atemporal y a la vez muy contemporáneo". "Hemos querido a la vez hacer una comedia muy eficaz con un lenguaje no convencional, y al mismo tiempo una obra que llegara a casi todo el mundo", ha apuntado.

INSULA DRAMATARIA

Tanto Sproston como Serrano han agradecido que la Insula Dramataria les haya proporcionado la "oportunidad de hacer las cosas como se deberían hacer" y de "escribir durante mucho tiempo, probar en escena lo que escribes para ver si las intenciones que tienes llegan a algún lado" y, en definitiva, contar con los recursos necesarios para su investigación escénica.

"La Insula es un proyecto muy necesario, muy de apuesta por la autoría contemporánea valenciana. Va en la línea de querer que la cultura sea un bien público, un encuentro colectivo que es social y también, por ello, político y muchas cosas más. Tener esta idea de que el teatro, al final, es algo que ayuda a la sociedad. Es un bien cultural que tiene que tener una línea muy clara en la programación", ha añadido Sproston.

"UNA NUEVA FORMA DE CREAR EN EL IVC"

La responsable del IVC ha subrayado el compromiso de la institución pública de desarrollar una programación "coherente y sostenible", y la voluntad de "ser muy certeros con los creadores valencianos que apoyamos". Así, ha resaltado el talento de Sergio Serrano, que "ya estaba destacando en la escena local y lo empieza a hacer en la escena nacional".

Mora ha resaltado que la "alta calidad" de esta propuesta "marca un antes y después en la línea artística de producción propia del IVC". "Es un texto escrito de una manera muy inteligente, también necesario, que tiene vigencia, que se podría haber hecho hace 50 años y sería actual (...) Para mí, es texto es necesario porque irradia contemporaneidad y creo que abre la puerta a una nueva forma de crear en el IVC".

La directora adjunta de Artes Escénicas ha destacado que la producción lleva unido un programa de mediación con colectivos locales y contará con una fila cero para apoyar a los damnificados de la dana.