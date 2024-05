Una manifestación carga en València contra la "regresiva" ley de libertad educativa: "Atenta contra los derechos"

Advierte a Rovira: "Ninguna lengua sobra, sobra el conseller"



VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha recorrido este jueves las calles del centro de València, coincidiendo con la huelga educativa convocada esta jornada en la Comunitat Valenciana para protestar contra las políticas del PP y Vox --partidos de gobierno en esta autonomía--, para reivindicar una escuela "pública, de calidad y en valenciano" y reclamar la Consell que paralice la futura ley de libertad educativa por ser, a su juicio, "regresiva" y por "atentar contra los derechos de la comunidad educativa".

Los asistentes a la marcha, en la que han participado sindicatos como STEPV, CCOO o UGT y asociaciones de padres y madres, han cargado contra el responsable de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, con gritos como "Ninguna lengua sobra, sobra el conseller".

En torno a las 18.00 horas, la manifestación ha partido desde la plaza de San Agustín y ha discurrido por las calles San Vicente, Periodista Azzati, plaza del Ayuntamiento, Barcas, Pintor Sorolla, plaza de Alfons el Magnànim, la Paz, plaza de la Reina, Micalet y plaza de la Virgen, donde ha concluido.

Una gran pancarta con el lema 'Per l'escola pública. Més inversions, més qualitat, més valencià, més dignitat' ha encabezado la protesta. Tras ella, pancartas y carteles con mensajes como 'No som retallables', 'Districte únic per a segregar' o 'L'escola és cosa de tots'. Junto a cacerolas y silbatos, los manifestantes han coreado proclamas como "Mazón go home, conseller dimissió", "Mira Rovira, vaga educativa", "Volem estudiar, no torejar" o "Educació pública, de qualitat i en valencià".

En el manifiesto conjunto, leído al finalizar la marcha, la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha instado al Consell a "parar" la nueva ley educativa "regresiva" del Partido Popular y Vox, ya que ha advertido de que "atentan contra los derechos de la comunidad educativa". "Convocamos la huelga para decir sí al valenciano. La propuesta de ley que se ha presentado en Les Corts únicamente tiene el objetivo de marginar el valenciano de la educación y del conjunto de la sociedad", ha defendido.

En esta línea, ha mostrado "el rechazo de la comunidad educativa" ante el "distrito único segregador", porque, a juicio de la entidad, supone "favorecer el trasvase del alumnado de la pública a la concertada y fomentar la privatización y segregación escolar". Al mismo tiempo, ha señalado que las políticas del Consell suponen "la vuelta a los años más oscuros de los gobierno del PP, porque quieren desmantelar la escuela pública y relegar el valenciano a la extinción".

Respecto al profesorado, ha exigido medidas para mejorar las condiciones laborales con incrementos retributivos y la reducción de horas lectivas para docentes mayores de 55 años, así como una estabilización "real" del personal interino y una reducción de las ratios.

"AMPLIA CAPACIDAD DE CONVOCATORIA"

El presidente de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya y portavoz de la Plataforma, Rubén Pacheco, ha resaltado la "amplia capacidad de convocatoria" de la huelga educativa: "El profesorado y los alumnos no están solos, tenemos a las familias y a la sociedad civil". "Venimos a demostrarle al conseller Rovira que no apoyamos las medidas ni las leyes que están imponiendo. Venimos a defender la escuela pública valenciana y en valenciano", ha sostenido.

Al mismo tiempo, ha criticado que la proposición de ley de libertad educativa pretende "deslegitimar" los consejos escolares de centro, unos órganos "representativos y democráticos". "No lo vamos a aceptar", ha advertido.