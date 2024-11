Una manifestación de "rabia y duelo" exige la dimisión del Consell de Mazón: "No han sabido gestionar"

Unas 130.000 personas, según Delegación de Gobierno, salen a la calle en València para pedir responsabilidades por la gestión de la DANA

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de miles de personas --130.000, según la cifra facilitada por la Delegación de Gobierno-- han salido a la calle este sábado en València en la manifestación convocada con lema 'Mazón dimissió' para exigir la "dimisión inmediata" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y su Consell por "no haber sabido gestionar" la catástrofe.

"Han demostrado ser incompetentes. No merecen dirigir la vida de los valencianos. No han sabido gestionar una catástrofe natural, no han sabido alertarnos a la hora, no saben cómo organizarnos con la ayuda de la limpieza y la recogida de material y, por supuesto, no van a ser capaces de organizar la reconstrucción que necesita nuestro País Valencià. Por lo tanto, se han de ir a casa ya", han reprochado las portavoces en los momentos previos al comienzo.

"Lo que queremos es que esta rabia se manifieste hoy en la calle, pero una rabia silenciosa, porque estamos de duelo por todas las personas que han muerto por la negligencia del gobierno del señor Mazón", agregaban.

A su parecer, la gestión de la crisis por parte del gobierno valenciano "ha sido tan inexistente que resulta criminal". Por ello, reclaman "la dimisión inmediata, no solo del señor Mazón, sino de todo el Consell de la Generalitat".

La manifestación había sido planteada como una marcha silenciosa por respeto a la víctimas de la terrible DANA que ha asolado gran parte de la provincia. Aun así, se han sucedido los gritos de 'Mazón, dimisión', 'El president a Picassent', 'Les nostres mans tenen fang i les vostres sang' (Vuestras manos tienen barro y las vuestras sangre) 'Asesino', 'El pueblo unido jamás será vencido' o 'Mazón dimite, sal del escondite'.

Asimismo, se han visto carteles con consignas como 'Mazón, dimisión' con lazo negro en señal de duelo --el más presente-; 'Mazón tu pueblo te repudia, ni olvido ni perdón' o '¿Dónde está Mazón mientras el pueblo se ahogaba?'.

El recorrido se ha iniciado pasadas las seis de la tarde con una pancarta con el lema único, 'Mazón dimissió', un lazo negro y la imagen del dirigente autonómico boca abajo --a imitación del retrato de Felipe V en esa posición que recuerda cómo acabó con el autogobierno valenciano--, ha atravesado el centro de la capital del Turia hasta finalizar, con el sonido del tabal y la dolçaina de fondo, en la Plaza Manises, frente al Palau de la Generalitat, donde Mariló Gradolí, Maite Fontana y Sandra Cuevas, todas ellas afectadas por la tragedia, han leído un manifiesto.

"El 29 de octubre a las valencianas y a los valencianos se les cayó el cielo encima, no solo fue por los 500 litros de lluvia sino también porque comenzó el peor episodio de la historia de las ignominias políticas y de las tragedias humanas al País Valencià, con centenares de víctimas y miles de personas afectadas", han proclamado.

Han enumerado la "cronología contrastada" de los hechos para denunciar que no se avisó a tiempo del peligro y que no fue "hasta las ocho de la tarde cuando se lanzó la alerta a la población cuando terminaban las jornadas laborales y buena parte del país ya estaba inundado".

En esta línea, han reprochado a la Generalitat haberse "limitado a intentar tapar la negligencia" y han achacado la crisis a diversas causas, entre las que han citado la "negación del cambio climático", la "especulación y la construcción desmesurada", la decisión de la Generalitat de "no enfrentarse al empresariado" o el "retraso inexplicable en la llegada de las intervenciones".

"Todo esto provocado por una falta de agilidad y coordinación entre las administraciones autonómicas y estatales, ya que hasta el 31 de octubre, dos días después, la Generalitat Valenciana no pidió ayuda". En este punto, también han criticado al Gobierno español, que "debería haber presionado de manera contundente, inmediatamente, al gobierno valenciano para intervenir a todos los efectivos disponibles y ayudar a la ciudadanía a reconstruir sus vidas".

En consecuencia, han exigido la dimisión del presidente Mazón, la incoación "de oficio" del procedimiento judicial que determine y depure las responsabilidades por las consecuencias evitables de la catástrofe, la oferta de alternativas residenciales, la prohibición de la construcción en zonas inundables y en la línea de costa y la condonación de la "deuda ilegítima" y su reinversión en sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras de emergencia.

Hasta València --que ha acogido la manifestación más multitudinaria, aunque también se han convocado acciones en otras ciudades, entre ellas Alicante-- se han desplazado muchas personas a pie desde las zonas afectadas por el temporal para unirse a la ya multitudinaria protesta.

De hecho, la gran cantidad de manifestantes ha provocado que cuando la cabecera ha culminado el itinerario, gran parte de los asistentes seguían llenado calles adyacentes, mientras que otros han permanecido en la plaza del Ayuntamiento, el punto de inicio.

CARGAS POLICIALES Y PINTADAS EN EL AYUNTAMIENTO

Precisamente, ha sido en ese lugar donde se han producido momentos de tensión. Algunos manifestantes han tirado bengalas y han lanzado barro contra la fachada del edificio consistorial y la Policía ha cargado contra un grupo muy próximo al balcón del consistorio. Se ha registrado lanzamiento de objetos y se ha increpado a los agentes al grito de 'Vergüenza me daría ser policía'.

Desde el Ayuntamiento de València denuncian que ha habido un "intento de quemar" la puerta de la casa consistorial. Y en la fachada y en el suelo de la plaza se han producido pintadas que dicen 'El poble no oblida' y 'asesino'.