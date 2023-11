Una manifestación rechaza en València la amnistía y los "vergonzosos pactos" de Sánchez que pretenden "romper la nación"

Vox se une a la marcha con la asistencia del vicepresidente Barrera y los diputados Gil Lázaro y Flores, entre otros cargos



VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha recorrido este sábado el centro de València en protesta contra la amnistía, "el precio con el que Pedro Sánchez compra los votos de los delincuentes", y el "vergonzoso pacto" entre el PSOE y Junts que pretende "romper la nación española". Asimismo, los participantes han calificado de "ilegal, corrupto y traidor" el Gobierno de España y han cargado contra el "catalanismo institucionalizado" en la Comunitat Valenciana, situación ante la que los valencianos "dicen basta ya" y que no están "dispuestos a ceder ni un paso más".

La marcha, convocada por la Federació Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València, y a la que se ha unido Vox con una pancarta a la cola del recorrido, ha partido a las 11.30 horas de la plaza de España y ha recorrido la calle San Vicente, la plaza del Ayuntamiento, la calle de las Barcas hasta llegar al parterre para continuar por Navarro Reverter y finalizar en la plaza América.

La manifestación ha estado encabezada por una pancarta con los lemas 'Som valencians, somos españoles, no als Països Catalans' y 'Iguales ante la ley, ni amnistía ni referéndum', portada por el presidente de la Federació Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València, Juan García Sentandreu, junto a la vicepresidenta de Vox, Reyes Romero, el presidente de DENAES, Iván Vélez, o el exdiputado de Ciudadanos Marcos De Quinto, entre otros.

Los asistentes han portado numerosas banderas de España y de la Comunitat Valenciana y carteles con los lemas 'Más separatismo=Más hispanofobia' o 'En mi nombre no, sinvergüenza' y algunos de los manifestantes han lanzado insultos a la prensa.

A la convocatoria se han sumado diversas asociaciones y colectivos de diferentes puntos de España y formaciones como Vox, con la asistencia de cargos de la formación en la Comunitat y el Gobierno valenciano como el vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera, o los diputados nacionales Ignacio Gil Lázaro y Carlos Flores, entre otros dirigentes.

Desde la organización se había remitido una carta a "todos los partidos constitucionalistas" para que se adhieran y participen de la misma, "siempre desde la máxima discreción".

Sentandreu, en declaraciones a los medios, ha afirmado que el 'no' a la amnistía es "el emblema y la fuerza que hoy tiene la calle en toda España, no solo en València", y ha remarcado que la convocatoria es "un auténtico plebiscito rotundo de que los valencianos no somos catalanes y que no queremos pagar el precio que Pedro Sánchez nos quiere pasar por mantener su gobierno ilegal, corrupto y traidor".

En este sentido, ha denunciado que la amnistía para los encausados por delitos relacionados con el 'procés' es "un precio para los valencianos, como los 15.000 millones que les vamos a condonar a los catalanes", así como "una quiebra de la Constitución y del principio de seguridad jurídica y de legalidad". "Lo que no puede ser es que una amnistía, un perdón, sea el precio que paguemos todos los españoles y con el que Pedro Sánchez compre los votos de los delincuentes", ha manifestado.

"PURA CORRUPCIÓN"

Por su parte, el vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha asegurado que su formación se ha sumado a la protesta con el propósito de "defender la democracia, la libertad, el Estado de derecho y porque pensamos que España ha despertado". "Es pura corrupción y nos estamos levantando contra eso", ha subrayado.

En esta línea, ha cargado contra quienes, a su juicio, "están vendiendo a España a pedazos", entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No le importa nada España, solo su puesto, su día a día".

Además, ha garantizado que Vox se sumará a "todas las movilizaciones que haya en defensa del Estado de derecho y la Constitución" y, de hecho, ha manifestado que sería "muy deseable" que "alguna de esas movilizaciones la convoque el PSOE". "Ojalá", ha ironizado.

Por último, ha sostenido que a la protesta han asistido "muchísima" gente de izquierda y del PSOE, aquella que "se siente traicionada y que defiende lo que estamos también nosotros defendiendo: la Constitución, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad entre los españoles".