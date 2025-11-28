En marcha la logística de la ZBE de València para monitorizar vehículos e identificar etiquetas aunque no está aprobada

Imagen de una de las cámaras instaladas en València para controlar la ZBE - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha acordado este viernes poner en marcha el equipamiento y la logística de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, aunque no está aún aprobada la ordenanza que debe regularla y no puede entrar en vigor, con el fin de "monitorizar los pasos de los vehículos que circulan por cada punto de control, identificar las etiquetas y la tipología de los mismos" y tener constancia de su lugar de registro o procedencia.

Así lo ha indicado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones en la capital valenciana, Paula Llobet (PP), en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. En concreto, se ha decidido poner en funcionamiento el sistema formado por los equipos y aplicaciones informáticas objeto del contrato para el suministro del sistema de gestión y control necesario para la implantación de la ZBE de València con efectos 1 de diciembre de 2025.

Esta es la fecha en la que el equipo de gobierno, de PP y Vox, tenía prevista la entrada en vigor de la ZBE. Sin embargo, la falta de acuerdo entre estas dos formaciones --plasmada en el pleno de octubre en el que Vox se desmarcó de esta normativa y dejó solo al PP en su defensa-- y posteriormente entre los 'populares' y los dos grupos de la oposición --Compromís y PSPV-PSOE, que no aceptan la iniciativa planteada por la Concejalía de Movilidad, dirigida por el PP-- para alcanzar un consenso al respecto ha dejado en el aire la ordenanza y la puesta en marcha de las limitaciones previstas al tráfico.

El objeto de la medida adoptada en la Junta de Gobierno Local es, como ha añadido Llobet, "elaborar estudios estadísticos que permitan identificar patrones de movilidad, estudiar la evolución del parque móvil y los efectos que sobre el mismo tendrán la aplicación de políticas de fomento de la movilidad sostenible tales como el incremento de oferta de transporte público, la puesta en marcha de nuevos carriles bici y la promoción de la accesibilidad peatonal".

La edil ha insistido que la idea de querer conocer esos datos y tener información al respecto aunque la ZBE no sea efectiva por el momento y no vaya a estar en marcha en la fecha que la Concejalía de Movilidad había previsto en un principio.

En esta línea, ha señalado que la puesta en marcha del equipamiento y la logística se hará "sin perjuicio de que no haya podido ser objeto de aprobación definitiva" en el pleno del consistorio "el texto de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad".

Preguntada por la razón por la que se ha tomado esa decisión sin que la ZBE sea efectiva, la edil ha indicado que "se hace porque se está tramitando un contrato" que afecta a ese equipamiento.

"Nosotros seguimos trabajando y en la hoja de ruta que había. Lo que hacemos es poner en marcha lo que estaba previsto: más de 400 cámaras en toda la ciudad", ha señalado. "Es nuestra obligación poner en marcha un contrato que lleva tramitándose desde hace tiempo", ha dicho, además de reiterar que la información que se extraiga de ellas "va a venir muy bien para poder tener más datos sobre el parque móvil y las decisiones que se van a seguir impulsando en el ámbito de la movilidad sostenible y el fomento del transporte público".

Paula Llobet ha remarcado que "si no hay ordenanza no se puede multar" aunque el equipamiento y la logística de la Zona de Bajas Emisiones comience a funcionar.

MEDIDAS

El Ayuntamiento ha precisado que el servicio de Movilidad ha coordinado la ejecución del contrato para el suministro del sistema de gestión y control necesario para la implantación de la ZBE, en el marco de la Estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation financiado por la Unión Europea.

Asimismo, ha apuntado que mediante ese contrato se han suministrado e instalado los equipos y se han desarrollado las aplicaciones informáticas necesarias para la puesta en funcionamiento de la Zona Bajas Emisiones el 1 de diciembre de 2025 de acuerdo con el calendario de implantación previsto en la ordenanza aprobada provisionalmente.

El proyecto de la ZBE contempla medidas como la delimitación del perímetro --Estaciones de medición de calidad del aire, así como áreas de superación de los valores límite--; Información general -Tipo de zona, estimación de la superficie contaminada (km2) y de la población expuesta a la contaminación, autoridades responsables--, Análisis de coherencia de los proyectos de ZBE con los instrumentos de planificación preexistentes; y Naturaleza y evaluación de la contaminación.

El Ayuntamiento celebrará el próximo lunes un pleno extraordinario, a petición de los dos grupos de la oposición, para debatir la propuesta que han elaborado con el fin de aprobar la ordenanza de ZBE. Esta sesión se ha solicitado tras la falta de acuerdo entre PP, Compromís y PSPV-PSOE en el pleno ordinario de noviembre donde de nuevo se trató esta cuestión y en los contactos que han mantenido estas formaciones.

"HA HECHO LOS DEBERES"

Preguntada por si ha habido algún acercamiento que lleve al consenso necesario para hacer efectiva la ZBE, Llobet ha respondido que el PP tiene "muy claro que ha hecho los deberes". Así, ha asegurado que por parte de los 'populares' "toda la tramitación está realizada, con todos los informes pertinentes" y ha afirmado que "el único partido que está tranquilo y tiene muy claro que votó a favor de esa ordenanza de la ZBE en el pasado pleno es el PP".

A continuación, ha aludido al pleno extraordinario del lunes pedido por la oposición y ha comentado que convocar una sesión así "sin haberse sentado en la mesa demuestra que este es un tema en el que no se tiene ningún interés por aprobar una ordenanza".

La edil ha reiterado que Compromís y PSPV "votaron en contra" de la propuesta del edil de Movilidad, Jesús Carbonell (PP), y ha dicho que esos dos grupos "pretenden mezclar temas y chantajear al equipo de gobierno, que en tiempo y forma hizo todo el trabajo necesario para que la ciudad tenga una ordenanza de ZBE".

Llobet ha asegurado que "en numerosas ocasiones" Carbonell "se puso en contacto" con los otros grupos para hablar de este asunto y ha señalado que la propuesta de ordenanza "pasó por cinco fases de aprobación para su tramitación".

"Pero cuando alguien no quiere sentarse en una mesa ni negociar, es imposible. Cuando siempre te dicen que no y no hay ningún interés", ha apostillado en alusión a la oposición, tras lo que ha insistido en aseverar que los 'populares' son "los únicos que tienen muy claro" que han hecho el "trabajo". "El resto, serán responsables de sus decisiones", ha agregado.