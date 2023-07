Marciano Gómez promete innovar en Sanidad y priorizar el diálogo y el talento: "Aquí caben todos y todo"

Reforzar las zonas despobladas, reducir la temporalidad o una auditoría para decidir sobre reversiones, primeras medidas



VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha recibido este jueves su cartera con objetivos como innovar, mejorar la relación médico-paciente, dignificar la profesión sanitaria o "empoderar" la Atención Primaria. Para ello ha prometido un diálogo constante y rodearse de profesionales en su departamento, donde "todos están trabajando hoy en lo que dirigirán mañana".

"Aquí caben todos y todo. Si alguien dice que no he hablado con él no será por mí. Mi puerta siempre estará abierta", ha manifestado en el acto de traspaso de carteras tras recibirla de manos de su predecesor, el también médico Miguel Mínguez.

El traspaso se ha escenificado en un abarrotado acto en la Conselleria de Sanidad, con más invitados de pie que sentados, al que han asistido representantes de departamentos sanitarios, colegios profesionales y sindicatos. Entre los asistentes, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la vicepresidenta segunda, Susana Camarero, junto a otros como el exconseller del ramo y director de Fundación IVO, Manuel Lombart, o el presidente de Grupo Ribera, Alberto de Rosa.

Entre sus primeras medidas, a preguntas de los periodistas, Gómez ha reiterado que quiere volver a descentralizar los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en Alicante y Castellón, así como atender a problemas de zonas despobladas como Vinaròs (Castellón) mediante un nuevo marco "más estructural que coyuntural". "Todos los ciudadanos merecen la misma calidad asistencial y en eso voy a poner todo mi empeño", ha recalcado.

A nivel laboral, aunque "parece un tópico", ha apostado por dignificar al personal sanitario "en tiempo y forma" y por "reevaluar acuerdos adoptados en marzo de 2023 --por el anterior Consell-- que no están asumidos en ningún marco normativo", y hacerlo "con total tranquilidad para buscar la mejor salid".

Otro de sus objetivos es "intentar resolver cuanto antes" las oposiciones para cumplir con la directiva europea que establece un índice de temporalidad inferior al 8% para diciembre de 2024. "Tenemos un colapso total", ha advertido al respecto.

En general, el conseller ha manifestado que lleva toda la vida trabajando "por y para la sanidad". "Y tengo claro que la Atención Primaria hay que revitalizarla, empoderarla, un valor que nunca tuvo que dejar que tener", ha aseverado, para lo que pretende jerarquizarla y facilitar medios de diagnóstico: "Lo voy a hacer".

REVERSIONES: "NI SECTARISMOS NI PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS"

Marciano Gómez ha sido preguntado por su postura respecto las reversiones sanitarias, dado que fue miembro destacado de la Conselleria durante el proceso de privatización de la gestión del Hospital de la Ribera y asume el cargo cuando ya ha puesto en marcha el proceso para la reversión del Hospital de Dénia y el de Manises, mientras el de Elx-Crevillent termina contrato en 2025.

Tras remarcar que "ahora" está preocupado por lo que le interesa a la ciudadanía, ha garantizado que se acometerá una auditoría de "todo el sistema sanitario público" para "tomar las decisiones. "No me voy a precipitar --ha remarcado--, no voy a andar con sectarismos ni con principios ideológicos, sino con los principios de esfuerzo, eficiencia y, si puedo, de excelencia".

Durante su discurso, Gómez ha apostado por "reevaluar algunas decisiones que quizá se tomaron de forma más o menos precipitada", aunque ha reconocido que hay medidas que ve positivas, y ha abogado por una organización "sencilla". "Conselleria de Sanidad, sin más", ha ilustrado, y ha avanzado que sus direcciones generales serán claras --Atención Primaria, Atención Hospitalaria o Farmacia-- sin hablar de atención especializada porque "todos son especialistas".

También ha prometido una organización "valiente" e innovadora: "No he venido para hacer lo mismo, hay que venir para mejorar, a veces para equivocarse y ser capaz de rectificar". "Mi proyecto es ambicioso, pero es imprescindible para espolear esta sanidad que está un pelín rígida", ha trasladado.

El nuevo conseller ha agradecido la confianza de Mazón, quien "lleva la sanidad en las venas", y ha afirmado que Mínguez le deja "el listón muy alto" y que le ha emocionado su discurso porque le han venido a la cabeza las guardias compartidas en La Fe.

A lo largo de este tiempo fuera de la gestión política, ha explicado que se ha dado cuenta del "impacto que tienen las decisiones grandilocuentes que se tienen aquí", sobre todo en el momento actual de la sanidad tras el "colapso" de la pandemia y el problema de salud mental.

Previamente, el ya exconseller Mínguez ha compartido su "alegría" con la elección de su sucesor al haber sido compañeros. "Sé que va a hacer lo imposible y que va a sacrificar parte de su vida por mejorar nuestro sistema sanitario, que es muy fuerte, con debilidades que estoy convencido que va a abordar desde el minuto uno", ha manifestado.

MAZÓN: "CORRÍA EL RIESGO DE QUE ME DIJERA QUE NO"

En su intervención tras el traspaso, Mazón ha destacado que su presencia --solo ha asistido a los cambios de carteras en las dos vicepresidencias-- se debe a que "hay dos tipos de consellerias: Sanidad y las demás". Ha asegurado que tuvo claro desde hace tiempo que Gómez sería el conseller, así como que "corría un altísimo riesgo de que dijera que no", y ha alabado su experiencia, sus "atrevimiento" y visión de futuro y su "espíritu juvenil".

El 'president' ha puesto en valor el trabajo de la Conselleria saliente durante la pandemia y ha llamado a que sus sucesores aprovechen esta experiencia. "Nadie ha pasado una legislatura como la que ha pasado este equipo", ha subrayado, y de Mínguez ha resaltado que se ha puesto a su disposición para ofrecerle su colaboración porque "la sanidad está por encima" de los cambios políticos.

Además, Mazón ha vuelto a agradecer el traspaso "amable y elegante" en todas las consellerias, algo que ha enmarcado en la normalidad democrática cuando "no siempre lo ha sido y no en todas partes lo es".