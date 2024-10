Marco Giordana regresa a la Mostra de València con 'The Life Apart', un retrato de la depresión postparto

El director italiano Marco Tullio Giordana compite en la Sección Oficial de la 39ª edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani Mostra de València Cinema del Mediterrani con su nueva obra, 'The Life Apart'.

El director italiano Marco Tullio Giordana compite en la Sección Oficial de la 39ª edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani Mostra de València Cinema del Mediterrani con su nueva obra, 'The Life Apart'. - REMITIDA MOSTRA VALÈNCIA

El director italiano compite en el festival con este drama protagonizado por Valentina Bellè y Sonia Bergamasco

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director italiano Marco Tullio Giordana compite en la Sección Oficial de la 39ª edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani Mostra de València Cinema del Mediterrani con su nueva obra, 'The Life Apart', que aborda temas como la depresión postparto o la complejidad de las relaciones familiares.

Para ello, narra la lucha de una joven que, marcada por un rechazo social debido a una marca de nacimiento en su rostro, encuentra su voz y redención en el mundo a través de la música.

Después de su destacada participación en la Sección Oficial del festival valenciano en 2018 con 'Nome di donna' --cuando recibió el Premio À Punt por su compromiso con la igualdad de género-- Giordana vuelve a la cita cinematográfica con una obra coescrita junto al veterano cineasta Marco Bellocchio. La película llega a València después de su aclamado estreno mundial en la Piazza Grande de Locarno.

La cinta aborda temas como los prejuicios, las dificultades familiares y la búsqueda de la identidad, elementos redimidos por el talento musical de su protagonista, quien crece en la ciudad italiana de Vicenza, un paisaje en perfecto equilibrio entre agua y arquitectura, enfrentando las complejidades de una madre mentalmente inestable y un entorno que no siempre la comprende.

Giordana ha destacado este viernes, en la presentación de la obra, que fue Marco Bellocchio quien lo invitó a sumarse al proyecto: "Cuando Marco me pidió que leyera el guión, me enamoré de la historia. Reescribí el guion para hacerla mía, algo con lo que me sintiera cómodo, como un chaleco salvavidas".

En cuanto a la trama, ha apuntado que pueden adivinarse algunas de las temáticas del cineasta como el suicidio, tener un gemelo o la complejidad de las relaciones familiares. Bellocchio no solo coescribió la historia, sino que también la produjo junto a Simone Gattoni a través de Kavac Film, en colaboración con Rai Cinema y la Comisión Cinematográfica del Véneto.

Inspirada en la novela homónima de Mariapia Veladiano, 'The Life Apart' sigue la vida de Rebecca desde su nacimiento en los años 80 hasta su entrada en la adultez. A pesar de la adversidad, la joven "descubre en la música una forma de resistencia y expresión", y se convierte en una virtuosa del piano que desafía las expectativas de una sociedad marcada por los prejuicios.

El director ha subrayado que el texto original estaba situado en la época de los 60 y los 70, "pero el realizador tuvo que trasladarlo porque no funcionaba". "Antes, el síndrome postparto no estaba reconocido como una patología, se creía que era una incapacidad de algunas mujeres para gestionar un evento tan importante en su vida. Hoy se sabe que hay que encararlo médicamente y también que existe una depresión preparto que afecta, sobre todo, a los hombres", ha indicado.

MELODRAMA DOMÉSTICO Y REALISMO MÁGICO

La película, dividida en varios capítulos, entrelaza el melodrama doméstico y el realismo mágico, destacando tanto la belleza de la música como las tensiones familiares y sociales que la rodean. Con una "exquisita" fotografía Giordana entrelaza la música con el desarrollo emocional de sus personajes, generando una obra profunda que reflexiona sobre el arte y su poder transformador.

Por esta razón la música del filme, compuesta por Dario Marianelli, resulta fundamental, según comenta Giordana: "Es tan importante en esta película que elegí a las actrices porque eran pianistas de verdad". Interpretan a Beethoven, Rachmaninov* y el autor se inspira en Bach, aunque lo lleva, a ratos, a terrenos absolutamente atonales.

Marco Tullio Giordana es conocido por su capacidad para combinar lo personal con lo histórico en sus obras. A lo largo de su carrera, ha explorado las complejidades de la condición humana en un contexto político y social. Películas como 'La caída de los ángeles rebeldes' y la miniserie 'La mejor juventud' le han valido reconocimiento internacional.