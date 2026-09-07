María Teresa Pérez anuncia que se presenta a las primarias de Podem para liderar la candidatura a la Generalitat

Archivo - Imagen de archivo de María Teresa Pérez (Podem) - PODEM - Archivo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podem, María Teresa Pérez, ha anunciado su decisión de presentarse a las primarias del partido para liderar la candidatura de la formación morada a la Generalitat Valenciana.

"Este pueblo sabe plantar cara", según recalca en un vídeo publicado en redes sociales, en el que señala que el objetivo es "recuperar el futuro" y en este camino se compromete a "darlo todo, decantar la balanza" en la próxima cita electoral y "volver a ganar".

En el mensaje considera que la derecha "gobierna el País Valencià como si fuera suyo pero aún no ha entendido que este pueblo sabe plantar cara. Tenemos que construir una alternativa política con los que luchamos por los servicios públicos, por la educación de calidad, por la justicia con la víctimas de la dana".

Y, en esta línea, anuncia que se presenta a las primarias de Podem "para recuperar la Generalitat. Ya lo hicimos una vez, ahora vamos a volver a ganar, juntas", afirma.

De esta forma recuerda a los gobiernos del Botànic --el primero en 2015 de PSPV y Compromís, con apoyo parlamentario de Podem y el segundo en 2019 cuando los morados sí entraron a formar parte del Consell-- con los que se "recuperó la Generalitat para las izquierdas tras casi 25 años de gobiernos del PP.

"Lo tenemos que volver a hacer, solo necesitamos el impulso necesario, el impulso de todas y de todos", mantiene en el mensaje.

Asimismo, asegura que existe una mayoría valenciana que "sabe plantar cara ante cada injusticia, que lo ha demostrado ante la dana, defendiendo la educación pública, la sanidad o el territorio".

"¿Seremos capaces de convertir toda esa fuerza en alternativa política? Yo lo tengo claro, no hemos venido a resignarnos ni a contemplar cómo gobierna la derecha. Hemos venido a disputar el futuro del País Valencià, pero no lo haremos solos, lo haremos juntos", asegura.

Este lunes se abre el calendario de primarias de los morados con la inscripción de candidaturas y, tras las subsanaciones, conformación de listas y publicación de candidatos oficiales, se procederá a votar durante la semana del 5 al 11 de octubre. Los resultados definitivos se conocerán el 13 de octubre.