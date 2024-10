María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía: "Tenemos un cine muy potente, lo que pasa es que viaja poco"

La productora valenciana defiende las cuotas de género ante la "gran desigualdad" en el cine

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La productora valenciana María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía 2024, ha subrayado que el cine español es "muy potente" y tiene "un valor artístico muy alto", pero considera que "viaja poco". Con una mirada centrada en la memoria y en el apoyo al cine firmado por mujeres, las historias que decide producir desde Elastica Films --productora fundada por la propia Zamora-- tienden a conseguir un billete de ida a festivales extranjeros.

"En el momento en el que viaja, se reconoce. Lo que pasa es que nos cuesta mucho sacar el cine español fuera, y eso tiene que ver con las estructuras que tenemos de financiación y promoción exterior", ha señalado Zamora en atención a medios este viernes en los Cines Lys de València, mientras observaba el lugar repleto de carteles que anuncian su último estreno, 'La virgen roja', dirigida por Paula Ortiz.

La productora valenciana --galardonada con el Oso de Oro en el festival internacional de cine de Berlín ('Alcarràs', 2022) y la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián ('O corno', 2023)-- ha aterrizado en casa, tras presentar su nuevo film en Londres, para dialogar en las butacas de la gran pantalla en 'Converses de Cinema', coloquio abierto organizado por la Asociación de Productores y Productoras Independientes Audiovisuales de la Comunitat Valenciana (Avant).

"Una vez logras dar ese salto fuera y que te seleccionen en un festival, o simplemente tener los medios para promocionar tu película fuera, normalmente la recepción del cine español es buenísima", ha continuado, a lo que ha añadido que "siempre" se habla de "su peculiaridad, la personalidad que tiene y el alto nivel de los actores, técnicos y directores". "En cine tienes que hacer mil películas para que salga una buena, esto es una cosa de estadística, pero cuantas más salen al exterior más posibilidades tenemos de triunfar", ha aseverado.

En cuanto al Premio Nacional de Cinematografía 2024, que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le entregó en San Sebastián el pasado 21 de septiembre, la productora ha subrayado que cuando recibió la llamada fue una "sorpresa" y que "poco a poco se transforma en felicidad y agradecimiento a la gente", así como en "el calor posterior recibido por compañeras de la industria".

Para ella, este galardón es "un premio a todos los productores independientes" que "luchan por hacer otro cine". "Implica la labor de muchos productores de mi generación que lo llevamos de otra forma. Somos muchos los productores independientes que llevamos trabajando por un cine más diverso e igualitario desde hace mucho tiempo", ha destacado.

"APORTACIÓN CREATIVA" DE PRODUCTORES

María Zamora ha apuntado que la relación entre directores y productores "no siempre" implica tensión. "Algunos ven el productor para el dinero y ya está; y luego hay ciertas directoras y directores que valoran mucho el trabajo del productor, que sí que ven la aportación de tipo creativo y pueden dar crecimiento y sensibilidad", ha precisado. En el caso de la película 'La virgen roja', ha elogiado a la directora Paula Ortiz: "Es una jefaza que se valía por sí misma". "No me necesitaba", ha bromeado.

Preguntada por la Distinción al Mérito Cultural 2024 de la Generalitat Valenciana, que el president Carlos Mazón le concederá el 8 de octubre, la valenciana ha subrayado que está "orgullosa" de poder representar a los productores de la Comunitat Valenciana, aunque ha negado sentirse "profeta en su tierra" y ha expuesto que ve este reconocimiento como "una oportunidad para poder hablar con la gente de la cultura para poder reforzar el sector audiovisual, que se merece y necesita más apoyo".

"ÉPOCA DE AUTOEXPLOTACIÓN"

Por otra parte, ha puesto sobre la mesa la "complicada conciliación familiar" en el mundo cinematográfico, al criticar la "autoexplotacion" vivida hoy en día. Por ello, ha pedido "pequeños gestos" que hagan a los empleados del sector "más conscientes de los horarios y del trabajo".

"Vivimos en una época de autoexplotación y a eso, si le sumamos una maternidad, deberíamos pensar en qué horarios tienen lugar los rodajes, las producciones y los festivales. No entiendo por qué tenemos que hacer campañas en sábado y domingo cuando el fin de semana es cuando puedes estar con tu familia", ha expresado.

PALIAR EL "DESEQUILIBRIO" DE GÉNERO

Asimismo, Zamora ha manifestado que "todavía queda mucho por hacer para lograr la igualdad" de género en el cine. "Desde Elástica y desde mi anterior empresa yo siempre he intentado, cuando me di cuenta de la gran desigualdad que había, sobre todo en las miradas y en los directores y historias que se contaban, buscar activamente proyectos dirigidos o escritos por mujeres para equilibrar este desequilibrio e intentar paliarlo", ha destacado.

En ese sentido, ha defendido que las cuotas y políticas de género son "perfectas", con el objetivo de "llegar a esa igualdad en el menor tiempo posible". "Si esperamos a que suceda, igual sucede dentro de 150 años, pues para que no sea así hay que hacer esta política de cuotas hasta que no haga falta", ha sostenido.

Después de dos rodajes en Galicia y Cataluña y dos películas hechas en València, María Zamora ha apuntado que está pendiente de una tercera en la capital del Túria, que será una adaptación de una novela de un autor valenciano.